La (comissària) política Madrenas?

«No sé si crearà polèmica això que diré», es prevenia, sospitosament, ahir, l'advocat Carles Monguilod en la pell de tertulià del programa radiofònic Via Lliure, de Rac1. Explicava, a continuació, que dijous passat, en l'acte de commemoració del Dia de la Policia Nacional, es va sentir «incòmode» per culpa d'una absència: a la Subdelegació del Govern, a l'antic Banc d'Espanya de la Gran Via, hi havia, a banda del cos amfitrió, comandaments de la Guàrdia Civil, dels Mossos d'Esquadra i fins i tot una delegació de la Gendarmeria francesa. Faltava, i no és la primera vegada des de l'1 d'octubre del 2017, una representació de la Policia Municipal «per decisió política [de l'alcaldessa, Marta Madrenas] totalment desencertada», es queixava Monguilod.



En antena, l'advocat, interlocutor habitual –per allò de la deformació professional– de policies de tota mena (i més), reclamava «una explicació» a aquest boicot que «no agrada», diu, ni a la mateixa Policial Local. En efecte, les paraules de Carles Monguilod van acabar creant polèmica... al Twitter: @MartaMadrenas contestava que «evindentment és una decisió política que la @pmgirona no sigui present en actes institucionals de la Guàrdia Civil o la Policia Nacional» (si d'un judici s'hagués tractat, malament ho hauria tingut la batllessa entrant a la sala amb la confessió a la mà. I amb Monguilod en el paper d'acusador, ... buf!). Així les coses, l'admissió de «culpa» per part de l'acusada –via Via Lliure, tothom tranquil– va prosseguir: «la meva [seva] decisió de trencar relacions 'institucionals' va ser avalada i ratificada pel ple del consistori per un 72%. D'això se'n diu democràcia». I precisava @MartaMadrenas que «les relacions operatives per motius de seguretat es mantenen», extrem que Monguilod, Medalla d'Honor de la Policia Municipal de Girona, celebrava a la ràdio estant («em consta que en l'àmbit pràctic hi ha bona col·laboració», una notícia positiva per «als ciutadans»).





«Jo acuso»

A partir d'aquí, el jo confesso de l'alcaldessa es va convertir en el jo acuso de la idependentista de soca-rel: «La Policia [Nacional] encara no ha demanat perdó per la violència que ens van infringir l'1-O [ sic.; deuria voler dir «infligir»] a la nostra ciutat, el territori més represalitat de Catalunya [Girona sempre més] amb un 17% de les víctimes que varen necessitar atenció mèdica de tot Catalunya [i dues vegades «Catalunya»!, que diria Groucho Marx]».I aprofitant que el Ter passa per Ripoll –a Valladolid tenen el Pisuerga– Madrenas concloïa la declaració amb una circumlocució: «La Policia i el Govern espanyol [l'u i el dos jugaven, el tres va rebre] es neguen a donar explicacions públiques a la ciutadania sobre l'anomenat 'Imam del CNI' (l'imam de Ripoll) [ i dues vegades Imam!] pel cruel atemptat de Barcelona». I afegia: «Com a bon advocat que és, en Monguilod sap defensar bé la seva part, aïllant-la del context general». Fi de la cita.Hores després que @MartaMadrenas piulés, un helicòpter de la Policia Nacional sobrevolava Girona. I en tres, dos, un... un independentista, l'assessor a la Diputació de Barcelona Joan Bagué (JxCat), penjava la foto a les xarxes.