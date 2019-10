Condemnes de fins a 13 anys de presó per als líders del procés per sedició i malversació

El Tribunal Suprem ha condemnat per la causa del procés a Oriol Junqueras a 13 anys de presó i 13 d'inhabilitació; i a Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa a les penes de 12 anys de presó i 12 d'inhabilitació absoluta. En tots quatre casos per un delicte de sedició i també per malversació de fons públics agreujat pel que fa a la seva quantia.

Així mateix, condemna pel delicte de sedició a l'expresident del Palarment de Catalunya, Carme Forcadell a les penes d'11 anys i 6 mesos de presó i inhabilitació.

A Joaquim Forn i Josep Rull se'ls sentenciat a les penes de 10 anys i 6 mesos de presó i d'inhabilitació.

Pel que fa als Jordis, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, el Suprem els condemna a 9 anys de presó i 9 anys d'inhabilitació absoluta.

Pel que fa a l'exalcalde de Figueres i exconseller Santi Vila, Meritxell Borràs i Carles Mundó, se'ls condemna com a autors d'un delicte de desobediència a les penes de 10 mesos de multa, amb una quota diària de 200 euros, i un 1 any i 8 mesos d'inhabilitació especial.

La sentència absol els acusats Joaquim Forn, Josep Rull, Santiago Vila, Meritxell Borràs i Carles Mundó del delicte de malversació.