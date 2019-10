Ciutadans, Vox i PP assenyalen que s'ha fet «justícia»

Els dirigents dels principals partits de l'Estat van valorar al llarg del matí d'ahir la sentència del procés. El cap del Partit Popular, Pablo Casado, va reclamar a Pedro Sánchez que es comprometi a «no indultar» els condemnats. Casado va anar més enllà assegurant que «qui la fa la paga» i va reivindicar que cal endurir el Codi Penal. En aquest sentit, el popular va proposar recuperar el delicte de rebel·lió impròpia sense necessitat de l'ús de la violència.

D'altra banda, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, va manifestar en una compareixença posterior a la de Sánchez que «s'ha fet justícia» i seguint les línies de Casado va reclamar que «cal evitar que els condemnats disposin de privilegis penitenciaris», en una clara al·lusió a les competències penitenciàries de la Generalitat, que les té des de 1984. En aquest sentit, Rivera va repetir en diverses ocasions que el procés de l'1-O va ser «un cop a la democràcia» i va assegurar que la sentència reivindica «l'estat de dret».

Pel que fa al responsable d'Unides Podem, Pablo Iglesias, va destacar que la sentència «no posa fi al problema polític que es viu a Catalunya» i va insistir que «passarà a la història d'Espanya com a símbol de com no s'han d'abordar els conflictes polítics en democràcia». Segons Iglesias, la sentència «ha sigut la culminació de la judicialització d'un conflicte polític que s'hauria hagut de gestionar per vies polítiques».

Iglesias va destacar que «a Espanya es va indultar els terroristes Barrionuevo i Vera, després del cop d'estat del 23-F i el Suprem va arribar a demanar l'indult a Tejero. Que Sánchez parli de compliment íntegre és una prova més de la seva aposta per governar amb el PP». En aquest sentit, el podemita va reivindicar que a partir d'ara «caldrà arremangar-se i treballar per reconstruir ponts en una societat catalana dividida» i va afegir que per fer-ho serà necessari actuar amb «sensibilitat i intel·ligència política».



Vox recorrerà la sentència

El líder de Vox, Santiago Abascal, va qualificar la sentència de «vergonya per a Espanya». El partit, que es presentava com a acusació particular a través del seu secretari general, Javier Ortega Smith, va asseverar que «s'ha comès un gravíssim error judicial» i, per tant, «recorrerem els fets al Tribunal Constitucional i al Tribunal Europeu de Drets Humans».