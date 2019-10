La Comissió Europea «respecta totalment» la sentència condemnatòria que ha dictat el Tribunal Suprem contra els líders de l'independentisme a Catalunya. Des de Brussel·les consideren que aquest és un assumpte «de caràcter intern» i que ha de ser resolt dins de l'ordre constitucional espanyol.

«La Comissió Europea no comenta les decisions de tribunals nacionals. La nostra posició és ben coneguda i no ha canviat: continua sent un assumpte intern d'Espanya que ha de ser resolt en línia amb el seu ordre constitucional», va dir en una roda de premsa a Brussel·les la portaveu de l'Executiu comunitari, Mina Andreeva. D'aquesta manera, la portaveu comunitària va expressar que Brussel·les «respecta totalment l'ordre constitucional espanyol, incloses les decisions dels tribunals» i es va negar a fer més comentaris sobre la situació a Catalunya.

Pel que fa a les manifestacions a Catalunya en protesta per la sentència i en ser preguntada per si la Comissió veu amb por que pugui haver-hi inestabilitat, Andreeva va resoldre la qüestió i va apuntar que «el dret a manifestar-se pacíficament i a expressar l'opinió de cadascú està garantit a tota la Unió Europea».



La immunitat de Junqueras

L'advocat general de la Unió Europea, el polonès Maciej Szpunar, es pronunciarà sobre la immunitat europarlamentària d'Oriol Junqueras el 12 de novembre. Així ho va anunciar ahir després de dues hores i mitja de vista oral al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en què tant l'advocat general com diversos magistrats van mostrar dubtes sobre el cas de la immunitat plantejat pel Tribunal Suprem. La lletrada del Parlament va reconèixer al jutge txec, Ji?í Malenovský, que «no es pot excloure» que la immunitat es pugui aplicar en els eurodiputats.