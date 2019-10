L'heroïcitat que li falta al Bordils

Set anys a Plata seguits han donat per escriure moltes heroïcitats del Bordils en la seva aventura a la Segona Divisió de l'handbol espanyol, però n'hi ha una que encara resta pendent: eliminar un rival de l'Asobal a la Copa. El Blanc-i-Verd, en tot aquest període, només s'ha perdut la segona eliminatòria del torneig del KO un cop (2016/17) i avui, per sisena vegada, reviurà l'experiència de jugar de nou contra un rival de la màxima categoria. El Benidorm, a més, és de tots els equips que han passat pel pavelló del Bordils en aquesta ronda de la Copa el que més hi ha patit. Va ser el 23 d'octubre de 2014 i el partit es va decidir amb un gol dels alacantins al darrer segon, a porta buida, després que els locals topessin amb el pal en la jugada anterior (28-29).

Al vestidor de l'equip gironí s'hi respira una barreja de confiança, il·lusió i responsabilitat. Arribar a aquesta ronda de la Copa ja s'ha convertit en habitual però, com apunta Ignasi Moreno, un dels diversos supervivents de la plantilla que ha jugat les anteriors eliminatòries contra Cangas, Benidorm, Port Sagunt, Guadalajara i Puente Genil, «la il·lusió pel torneig es manté, però és diferent, perquè el neguit del primer dia contra el Cangas no es podrà repetir mai». Recorda que aquell dia, 7 de novembre de 2013, «era el primer cop que ens enfrontàvem a un rival de l'elit i no sabíem què ens trobaríem». Els gironins van plantar cara però van acabar perdent amb claredat (23-32).

«Tenim ganes de demostrar que som un equip lluitador i competitiu», recorda l'extrem del Bordils, que considera les eliminatòries contra el Cangas i la que van estar a punt de guanyar davant del Benidorm el 2014 com les que millor record li han deixat. «Aquests partits porten un extra de motivació i més si els jugues a casa, amb el suport de l'afició. Al Benidorm ja vam estar a punt de guanyar-lo però vam topar amb el pal. El gran repte seria poder passar una d'aquestes rondes i donar la campanada eliminant un Asobal, però si no pot ser, almenys volem donar una bona imatge», afegeix.

Tampoc s'ha perdut cap de les anteriors cinc eliminatòries de Copa contra un Asobal el porter Jordi González. Considera que la clau per al partit d'aquest vespre és «fer el nostre joc i moure bé la pilota al davant». Sap González que «intentar eliminar un rival de l'Asobal és un somni que tenim tots els jugadors» però alerta que no és missió fàcil: «Físicament són molt més potents. Hem d'intentar que ens facin pocs gols i que ofensivament puguem fer el nostre joc ràpid. Ells tenen una defensa 6-0 molt forta al darrere». Per al porter del Bordils el partit contra el Benidorm del 2014 és un dels que més bon record li va deixar de tots els que han jugat a la Copa davant d'un adversari d'Asobal. «Però al Guadalajara també el vam tenir allà, vam entrar als darrers minuts del partit amb tot igualat», afegeix.

El Bordils es presenta al duel d'aquest vespre sense baixes, mentre que el Benidorm només té la de Gonzalo Porras, que es perdrà tota la temporada per lesió. Pablo Ariel Simonet i James Lewis Parker, un lateral esquerre que l'any passat estava a Plata amb el Ciudad Real, són dos dels seus homes més perillosos. Si el Bordils superés ronda, el següent rival tornaria a ser de l'Asobal.