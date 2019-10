El Girona afegeix una altra decepció a la seva col·lecció (4-2)

Amb orgull i ganes, encara que sigui de manera intermitent, no hi ha prou. Per guanyar partits a Segona s'ha de ser fiable. En atac i en defensa. I el Girona, ara mateix, no ho és. No és decisiu a les àrees, determinant. Falla molt. L'han penalitzat, i molt, les errades aquesta tarda a Oviedo. Les seves pròpies, com les que han col·leccionat la parella de centrals. També, possiblement, les de l'àrbitre, que s'ha precipitat a l'hora d'expulsar Àlex Granell al quart d'hora per dues grogues. Una d'elles més que rigorosa i prescindible. Amb un home menys durant una eternitat, l'orgull no ha sigut suficient per salvar els mobles i l'equip ha tornat a perdre. Ja són sis derrotes en dotze jornades. Massa per un conjunt que diu que vol pujar a Primera. Un 4-2 que fa mal, que torna a posar en entredit la continuïtat de Juan Carlos Unzué i que demostra que amb Cristhian Stuani i alguna espurna de qualitat a dalt no n'hi ha prou per aconseguir l'objectiu.

Tot costa molt si no es fila prim i si els factors externs no ajuden. En mitja hora, el Girona perdia al Tartiere i jugava en inferioritat. Tot, perquè Ortuño, infalible en els metres finals, ha aprofitat les errades en defensa, que es repeteixen cada jornada que passa. I perquè Àlex Granell ha vist dues targetes en un tres i no res, culpa del rigorós criteri d'un Vicandi Garrido que ha condicionat els d'Unzué massa aviat. Expulsió més que discutible i alhora prescindible, i que ha arribat amb un 1-0 al marcador. I això que els gironins han tingut un parell d'ocasions per posar-se per davant, però Gallar i Gual han demostrat que, ara mateix, la punteria no és el seu fort. Sí el d'un Ortuño que, a mesura que passen els anys, continua en estat de gràcia. Alcalá ha quedat retratat i Sangalli ho ha aprofitat per cedir cap al davanter, que no ha fallat.

Ja amb inferioritat, el Girona no s'ha arrugat i hi ha posat caràcter, però se l'ha vist sense idees, més voluntariós que no pas intel·ligent, i afectat mentalment per la decisió arbitral. Potser per això, o perquè la dinàmica no és massa bona, Juanpe ha regalat la pilota al rival en una zona on mai es pot perdre la possessió. Regal amb llacet inclòs i Ortuño, al 34, que afusellava Juan Carlos per fer el segon. Tot s'ha complicat, i de quina manera. Amb una hora per davant, un home menys i perdent per dos gols de diferència. El que passa és que els gironins han decidit que, ja posats, no hi havia res a perdre. Per posar-hi emoció ha aparegut el de sempre. Un Cristhian Stuani que mai falla a la cita. Ha rebut la bona passada de Gallar a l'eix de l'àrea gran, ha firmat un excel·lent revés i ha batut Champagne amb un xut potent. Hi havia vida, hi havia esperança.

L'embranzida ha durat deu minuts. El que ha trigat Borja Sánchez en fer el tercer, als primers compassos del segon acte. Del possible empat s'ha passat al dolorós 3-1 perquè ben poc abans d'aquest gol, Alcalá ha disposat d'una oportunitat d'or. En un servei des de la cantonada, el remat del central l'ha desviat Lolo i Champagne, al terra, ha reaccionat a temps per atrapar la pilota. Tot i la inferioritat, els d'Unzué havien tornat bé dels vestidors, amb ganes, valents i mirant cap amunt. Però això ha sigut insuficient. Cada cop que s'acostava al marcador o que semblava millor que el rival, arribava l'estocada. El tercer gol, ben conduït per Sangalli i executat per Borja -amb l'ajuda d'un desencertat Juan Carlos- ha fet molt de mal. Massa.

Li ha costat reaccionar al Girona, que semblava llançar la tovallola. Unzué ha esgotat aviat els canvis i a manca d'un quart d'hora tot semblava dat i beneït. Fins que Marc Gual ha tornat a posar-hi emoció, rematant de volea un servei de córner. Amb el 3-2, per què no creure-hi de nou? Un cop més, com havia passat una estona abans, l'empat no ha arribat de miracle. Stuani, de nou a pilota aturada, ha rematat amb la testa i la pilota ha fregat el travesser. Ha sigut el preludi de la sentència. Amb l'equip mirant cap a la proteria contrària, Juanpe no ha encertat a l'hora d'encetar la jugada i l'Oviedo ha muntat un ràpid contracop que ha finiquitat Bárcenas amb el 4-2. Ja no hi havia res a fer.

OVIEDO: Champagne, Nieto, Carlos Hernández, Bolaño, Mossa, Tejera (Cortina, min. 90), Lolo, Saúl Berjón (Bárcenas, min. 79), Sangalli, Borja Sánchez (Joselu, min. 61) i Ortuño

GIRONA: Juan Carlos, Maffeo, Alcalá, Juanpe, Mojica (Oliván, min. 75), Granell, Gumbau (Diamanka, min. 69), Borja García, Gallar (Jairo, min. 67), Marc Gual i Stuani.

GOLS: 1-0, Ortuño (min. 7); 2-0, Ortuño (min. 34); 2-1, Stuani (min. 45); 3-1, Borja Sánchez (min. 56); 3-2, Gual (min. 84); 4-2, Bárcenas (min. 90).

ÀRBITRE: Vicandi Garrido (comitè basc). Ha expulsat Granell per doble amonestació (min. 16). Ha amonestat Bolaño, Mossa (Oviedo); Mojica, Stuani (Girona).

ESTADI: Nuevo Carlos Tartiere, 11.630 espectadors.