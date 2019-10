Tornen les concentracions a la plaça del Vi

La plaça del Vi va tornar a acollir ahir la tradicional concentració de cada dilluns des de fa dos anys per reclamar la llibertat dels polítics independentistes empresonats i el «retorn de les persones a l'exili». Excepcionalment, la setmana passada la concentració es va traslladar a la plaça U d'octubre en resposta a la sentència condemnatòria dels polítics independentistes, però ahir la mobilització va tornar a la seva ubicació original encadenant, així, la 105a trobada consecutiva des que van empresonar Jordi Sánchez i Jordi Cuixart l'octubre de 2017. La concentració d'ahir, però, va prendre un caire diferent. «Ara ja no tenim setze presos polítics, en tenim més de 40», va afirmar el portaveu de Girona Vota, Sergi Font i va instar tothom a sortir al carrer «els dies que facin falta» per aconseguir l'alliberament de «tots els presos polítics i exiliats».

Una representant dels gironins empresonats, Carla Costa, va «solidaritzar-se» amb els familiars i les persones properes dels cinc condemnats a presó preventiva arrel de les mobilitzacions en contra la sentència del Suprem. «Demà podem ser qualsevol de nosaltres, han de saber que no estan sols», va advertir Costa qui va demanar que no es «criminalitzin els fets ocorreguts» i va fer una crida a la «unitat» en la lluita «encara que les coses es facin d'una manera o d'una altra», va dir Carla Costa en referència als diversos incidents de la setmana passada.

Després que sonés el Cant dels Ocells, com cada dilluns es va convidar un col·lectiu que ha destacat en la reclamació dels drets nacionals com ara advocats, ensenyants, bombers, jubilats i CDRs entre d'altres. Ahir va ser el torn de l'activista social de l'associació Lluita Noviolenta, Andreu Camps.



«Cal avançar sense violència»

Camps va posar èmfasi a la «lluita pacífica» per aconseguir «avançar». «Som un col·lectiu de persones que lluitem des dels anys 70 amb la noviolència com a força efectiva», afirmava Camps. L'activista també va fer referència a les populars mosques de Sant Narcís i va comparar el col·lectiu i totes les persones pacífiques amb la «mosca collonera» que resisteix davant «l'estat putrefacte» amb civilitat i capacitat d'entesa.

Finalment, Camps va fer una crida a «no retrocedir per poder avançar posicions –vinguem d'on vinguem– amb actitud ferma i no violenta. L'acte va finalitzar amb el cant unànime d' Els Segadors sota la pluja i l'organització va convidar els assistents al Saló de Descans del Teatre Municipal per escoltar una conferència del mateix Camps.