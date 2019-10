El Centre Obert reutilitza els filtres dels alcoholímetres

El Centre Obert de Girona, antiga presó que el 2015 es va reconvertir per acollir interns de règim obert, reutilitza els filtres (també anomenats boquilles) dels alcoholímetres «a fi i efecte de no malbaratar tant de material». Així ho va decretar el director del centre, Jordi Torres, aquest març, en un document al qual ha tingut accés Diari de Girona i que el centre ha ratificat i que recull la nova regulació del protocol a seguir durant els controls d'alcoholèmia als interns. Les proves de drogues formen part de la supervisió del personal de vigilància dels centres penitenciaris. Segons fonts del Departament de Justícia, al Centre Obert de Girona se'n realitzen entre 30 i 40 diaris. «La naturalesa del centre fa que calgui garantir que les sortides dels interns es fan en les condicions adequades», expliquen les fonts.

Document que regula el nou protocol en els controls d'alcoholèmia

El nou protocol, iniciat el març d'aquest any, estableix que «quan l'intern consti en el registre de control d'alcoholèmia o es detecti que hi ha possibilitat que aquest hagi consumit alcohol mitjançant signes evidents, el funcionari de la cabina de control entregarà a l'intern el pot esterilitzat que contindrà la seva boquilla». L'intern és el responsable d'obrir, situar i utilitzar la peça durant el control, així com de «tornar-la a deixar al seu pot». Seguidament el «retornarà al funcionari degudament tancat, que el tornarà a deixar a la caixa», especifica el document.

Tot i que el protocol no ho especifica, des del Departament s'ha assegurat que quan el funcionari «detecta que la peça s'ha deteriorat es substitueix per una de nova i sempre es fa una reutilització adequada, ja que l'interessat és l'únic que pot manipular-la».

Al nou reglament s'indica que la mesura s'adopta «a fi i efecte de no malbaratar tant de material». Sobre això, Justícia al·lega que «en l'actual context de conscienciació, els centres volen aplicar la sosteniblitat a tots els nivells», i que «no té sentit fer una substitució del filtre d'un material que amb un sol ús no es deteriora, ja que suposa una despesa de plàstic». A més, assegura que els centres practiquen altres mesures de reutilització per evitar fer un «llançament sistemàtic», i que la mesura no s'enquadra en la despesa, que de fet no resulta «gaire significativa». Des del centre no els consta cap queixa per part dels usuaris des que s'ha dut a terme el nou protocol.



«Insalubre i indigne»

El sindicat Acaip Catalunya, que agrupa la representació del personal penitenciari, va enviar una carta al director en conèixer aquesta nova pràctica instant-lo a retirar l'ordre en considerar-ho «insalubre i indigne» tant per als interns com per al personal que ha d'efectuar la prova. Segons la missiva, firmada pel coordinador de Catalunya, Francesc López, «per molt limitat que sigui el pressupost del centre, la mesura plantejada és absolutament inapropiada», sosté. A aquest fet s'hi suma el greuge que, segons denuncia el sindicat, es produeix als centres oberts perquè no es disposa de personal sanitari presencial. Quan cal fer una atenció sanitària, el professional ha de venir de fora del centre i això «alenteix» el procediment, assegura López.