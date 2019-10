Un conductor begut bolca el cotxe i mor el copilot a Aiguaviva

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir el conductor del vehicle que es va accidentar la matinada de diumenge a Aiguaviva i que va provocar la mort d'un jove de 25 anys que anava de copilot. Segons van informar els Mossos, el conductor va donar positiu en el posterior control d'alcoholèmia i va quedar arrestat per un delicte d'homicidi per imprudència greu i conducció sota els efectes de l'alcohol.

El sinistre va passar a tres quarts de quatre de la matinada a la GI-533 a l'alçada d'Aiguaviva. El detingut va perdre el control del vehicle, que va acabar sortint de la via i va bolcar. A conseqüència del xoc, va morir el passatger del davant, que era veí de Girona i tenia 25 anys. Arran de l'accident es van activar cinc patrulles de Mossos, tres dotacions de Bombers i dues ambulàncies del SEM, que no van poder fer res per salvar la vida del jove.