Fires doloses

En la definició del diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, l'adjectiu «dolós» significa enganyós o fraudulent, fet amb voluntat conscient i lliure. Estic convençut que molts ciutadans s'han sentit així després que l'Ajuntament de Girona decidís suprimir d'una tacada els concerts i les barraques de La Copa, a banda d'altres activitats com el correfoc o els castells. Em consta que molts adolescents esperaven amb fruïció poder escoltar en directe grups que comencen a sonar amb força com Oques Grasses.

La promesa de l'alcaldessa, Marta Madrenas, d'organitzar per a més endavant una festa de tres dies per compensar-ho ja no serà el mateix perquè hi ha coses que requereixen d'un entorn adequat i d'una predisposició favorable, i això ho dona el recinte especial de La Copa amb l'embalatge de les fires en el seu conjunt. Enguany no hi haurà barraques però la prohibició generarà botellón, mentre que entitats ciutadanes perdran els guanys que necessitaven per mantenir llurs activitats socials.

Sembla que aital extrema decisió s'ha adoptat en vistes dels informes de la Policia Municipal i dels Mossos d'Esquadra, que no es veien amb cor de garantir la seguretat durant les actuacions musicals previstes en aquell recinte. És evident que en aquestes coses de la seguretat val més no jugar-hi, però si hem arribat aquí, és lícit reflexionar i preguntar-nos sobre les motivacions reals de la suspensió i, també, qui ha generat aquesta inseguretat que ha provocat la suspensió de les activitats.

I és justament amb el propòsit de discernir aquesta qüestió que em trobo amb incongruències manifestes, com per exemple que l'Ajuntament hagi comunicat que es personarà com a acusació particular contra els agents dels Mossos que s'hagin extralimitat en les seves funcions policials. El món a l'inrevés. No seria més lògic que aquest anunci es llancés contra els vàndals que han causat danys a la nostra ciutat cremant contenidors, malmetent l'asfaltat dels carrers i/o destrossant mobiliari urbà que haurem de pagar entre tots?

Una de les «pacífiques» demostracions de força es va fer justament davant la Subdelegació del Govern i va consistir en una asseguda a la Gran Via amb milers d'espelmes enceses que feien molt bonic durant la nit. Resulta, però, que d'aquella performance n'ha resultat afectada una avinguda cabdal per a la circulació de vehicles que podrà estar tancada durant almenys tres setmanes!

En aquest cas, tampoc acabo d'entendre la decisió municipal, ja que suposo que es podria rascar la cera del paviment almenys com a mesura provisional a l'espera del nou asfaltatge. La mesura causa greus problemes, no només en aquell secto,r sinó a tota la ciutat, ja que, a banda dels embotellaments, moltes línies de bus han quedat afectades en el seu re­corregut amb els conseqüents inconvenients per als usuaris. A Barcelona hi ha hagut més merder que aquí, però allí suposo que les brigades de neteja deuen ser més diligents perquè la veritat és que a base d'hores i esforços l'endemà dels aldarulls aconseguien retornar la ciutat a una certa normalitat.

La veritat és que a les Fires de Girona els ha passat de tot des que se'n varen començar a fer cap allà al segle XIII. S'han canviat les dates en diverses ocasions, la durada de les mateixes i el lloc de celebració. De fer-se antigament a la plaça de les Cols (avui Rambla), varen passar a la plaça Independència i després a la Gran Via, fins que l'any 1960 es van traslladar definitivament a la Devesa.

A banda de les suspensions pel mal temps, és curiós que els anys 1821 i 1822 està documentat que les Fires es van suprimir per culpa d'una febre groga! El mateix color que hi ha al darrere, al fons a la dreta, de la decisió de suspendre una part de la nostra festa major. I la sínia va girant...