Girona celebra la diada castellera més reivindicativa

Decididament, les Festes de Sant Narcís d'aquest any no escapen de la política. L'excepcionalitat s'ensumava ahir en l'ambient de la plaça del Vi durant la diada castellera. Ja en els pilars inaugurals les enxanetes van desplegar dos domassos amb el lema «Llibertat presos polítics» mentre les gralles passaven de tocar el Toc de castells a Els segadors.

Mocadors grocs es barrejaven amb els tradicionals vermells amb puntets blancs, en una diada que, extraordinàriament, havia començat amb una lectura d'un manifest on la colla local denunciava la situació política i demanava la llibertat de les persones detingudes. «Els Marrecs sempre hem estat molt posicionats i molt a prop de la situació política i de la llibertat dels presos polítics», comentava el vicepresident de la colla de Salt, Sebastià Morató. L'objectiu de la diada, doncs, va ser «fer arribar la cultura popular arreu» i demostrar que «les nostres aletes desperten aquells somriures tan necessaris en aquests moments», tal com deia el manifest.

Com és habitual, omplien la plaça del Vi samarretes blau ter, blau marí i malva dels Marrecs de Salt, els Capgrossos de Mataró i els Minyons de Terrassa. No es van veure ahir castells de 10 pisos com en anys anteriors, però tot i així la colla terrassenca va portar a plaça diversos castells de gamma extra com la torre de 9 amb folre i manilles o el pilar de 8 amb folre i manilles. Van completar una actuació molt neta amb un 9 de 8, un 4 de 9 amb folre i 4 pilars de 4. Miquel Jurado, membre de la colla, es mostrava molt satisfet amb l'actuació perquè «ho hem descarregat tot».

Marrecs va regalar al públic gironí la seva millor actuació de la temporada amb un 3 de 8, una torre de 8 amb folre, un 4 de 8 i vano amb 2 pilars de cinc (un dels quals només carregat) i 4 pilars de 4. «Fa 3 o 4 anys hauria sigut impossible firmar una actuació com aquesta», somreia en acabar l'actuació el vicepresident de la colla local, Sebastià Morató. Per acabar la festa, van estirar amb la faixa des del balcó de l'ajuntament l'enxaneta, acotxador i segon del pilar de 4.

Capgrossos va aixecar el 4 de 9 amb folre, el 3 de 9 amb folre i un lluït i lluitat 4 de 8 amb agulla. Van tancar amb un pilar de 7 amb folre. «La valoració és boníssima perquè hem sortit a plaça amb els objectius que teníem marcats», explicava el cap de colla dels Capgrossos, Oriol Feliu. «Hem pogut portar el 4 amb agulla, que ens agrada molt i havíem deixat una mica aparcat», va afegir.

«Ha estat una festa una mica atípica, costava tenir gent per assajar els castells, però Sant Narcís és una festa que ens encanta i venim sempre a donar-ho tot», afegia Feliu. Hi coincidia Jurado: «Girona sempre és una plaça molt especial per a Minyons i sempre venim a fer 'el tope'». Per a Morató, tot i que aquest any sigui «més difícil poder celebrar coses», la cultura popular «s'ha de gaudir al màxim».