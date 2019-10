Pobeda augmenta un 51,7% la xifra de seients de Girona a Moscou

L'aeroport de Girona va estrenar ahir la temporada d'hivern, que s'allargarà fins al 28 de març, amb un increment d'un 8,1% del nombre de places ofertes per les aerolínies, segons dades d'Aena. En total, 243.780 seients que mantindran Itàlia, Alemanya, Països Baixos i Rússia com a principals destinacions. Malgrat que el futur de Ryanair és dubtós arran del tancament de la seva base, a partir del mes de gener, la companyia irlandesa augmentarà un 4,7% el nombre de seients que oferirà des de Vilobí d'Onyar, amb dues noves rutes a Bremen i l'Alguer. Tot i això, l'increment de Ryanair no és l'únic que registrarà l'aeroport gironí: Pobeda, que connecta Girona amb Moscou, augmentarà un 51,7% el nombre de places, mentre que la britànica Jet2 les incrementarà en un 31,8%.

Per països, Itàlia, amb 77.490 seients (un 14,5% més que l'hivern de l'any passat), continuarà essent la principal destinació des de l'aeròdrom gironí. I, dins d'Itàlia, la principal ciutat amb la qual es connectarà serà Pisa, amb 52.542 seients oferts, la qual cosa significarà un 26,4% més que durant l'hivern de 2018. També destaca la recuperada connexió amb l'Alguer, que tindrà 24.948 seients.

Mentrestant, Alemanya continuarà essent el segon destí des de l'aeroport de Girona, ja que durant aquest hivern tindrà 39.690 seients (un 16,7%) més. En aquest cas, les principals destinacions seran les ciutats de Karlsruhe/Baden, amb 19.278 seients (un 15,9% més), i la nova ruta de Bremen, en què s'ofereixen 16.632 seients.

Els Països Baixos, amb 33.940 places disponibles (que significa un increment del 27,2%), seran el tercer país que tindrà més vols des de l'aeroport de Girona. En aquest cas, Eindhoven, amb 32.886 places (un 29,9% més), serà la principal destinació.

En quart lloc es troba Rússia, ja que durant els propers mesos hi haurà 33.264 seients oferts, la qual cosa significa un increment del 51,7%, bàsicament gràcies a Pobeda Airlines. De fet, la connexió amb Moscou, operada per Pobeda, serà la segona que tindrà més connexions durant aquest hivern, just per darrere de Pisa, que ocupa la primera posició.

Després de Rússia es troba el Regne Unit, amb un increment espectacular gràcies a Jet2, ja que el nombre de places cap a aquest país creixerà un 264,4% i arribarà als 18.572 seients. En aquest cas, destaca especialment Newcastle, amb 2.646 seients oferts, el que suposa un augment del 347%.

El Marroc, amb 16.632 i un augment del 2,3%, es troba a continuació. En aquest cas, l'increment es deu a la connexió amb Rabat. Finalment, a Polònia, i concretament a Cracòvia, s'oferiran 16.254 places: en aquest cas, no hi ha cap variació respecte a l'any anterior.

Per continents, destaca el fet que el nombre de seients en direcció a països europeus se situa en 227.148, la qual cosa significa un increment del 9,8%. En el cas d'Àfrica, la connexió amb Rabat ha fet que incrementi un 2,3%.

Mentrestant, en el conjunt d'aeroports catalans, les companyies aèries han programat 23,6 milions de seients per a aquest hivern, que es traduiran en 123.000 operacions comercials. L'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat, amb 23,3 milions de places, augmentarà la seva programació un 4,4% respecte a l'hivern de l'any passat. En aquest cas, el nombre de places previstes creix gràcies als vols internacionals, que arriben a la quota d'un 71,5% de la seva operativa i augmenten un 6,26% respecte al 2018.

D'altra banda, Reus, que segons Aena té «un marcat caràcter estacional», també augmenta el nombre de places cap al Regne Unit: n'hi haurà 25.816, el que suposarà un augment del 10,6% respecte l'hivern passat. A més de mantenir la ruta de Londres, s'incrementaran els seients programats cap a Manchester (un 6,4% més), Nottingham/East Midlands (amb un creixement del 255,4%), i Leeds, amb un 100%.