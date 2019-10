El compte de Twitter Girona Ja No Mola (@GironaJaNoMola) va denunciar ahir en aquesta xarxa social el nefast estat en què es trobaven les escombraries del Barri Vell.





El servei de neteja que ens estalviem amb la prohibició de fer barraques no el podem destinar al barri vell que és on va anar tothom ?? pic.twitter.com/pqTjG1OL8d — Girona ja no mola (@GironaJaNoMola) 27 de octubre de 2019

Acompanyant la fotografia, hi apareixia el comentari: «El servei de neteja que ens estalviem amb la prohibició de fer barraques no el podem destinar al Barri Vell, que és on va anar tothom?». Aquest compte va néixer per denunciar l'estat de «deixadesa, brutícia i massificació» en què es troba Girona. Asseguren que «hi ha milers de gironins que veuen com dia a dia la ciutat es degrada i es torna menys habitable». A la publicació s'hi van sumar comentaris de diversos ciutadans que apuntaven en la mateixa direcció.