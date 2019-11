Junqueras: "Ningú té més pressa que jo, però no podem estavellar l'autobús on anem tots"

Oriol Junqueras ha advertit aquest dissabte en una entrevista al diari 'Ara' que cal prendre consciència que el procés independentista no serà ràpid. "Ningú té més pressa que jo, però no podem estavellar l'autobús on anem tots". A parer del president d'ERC, que contesta les preguntes des de la presó de Lledoners, el camí cap a la República és "inevitable", però cal arribar-hi "sent tants com sigui possible", cosa que "sovint" obliga a anar "al ritme dels més lents". Amb aquesta idea, Junqueras considera la presó "una fase més en aquest camí cap a la llibertat" i alerta l'Estat que "el que no entén" és que l'octubre del 2017 "no va acabar res". I vaticina: "Estem a mitja partida i no tinc cap dubte que la guanyarem nosaltres".

El màxim dirigent d'ERC també afirma sobre l'Estat que l'ha condemnat a 13 anys de presó per un delicte de sedició que "sempre actua així, els pot l'orgull i l'esperit de venjança". Però a la vegada pensa que ha estat "un error que els perseguirà". Per això ha considerat les eleccions del 10 de novembre una "oportunitat per traslladar a l'àmbit institucional aquesta justa indignació".

Els presos són part fonamental del debat sobre Catalunya i apareixeran en qualsevol via que es plantegi per intentar trobar una solució al conflicte. Una via que, a parer de Junqueras, ha de passar pel diàleg, que és "el que demana la comunitat internacional".

Però admet que amb aquest PSOE és "impossible" poder "anar enlloc", i adverteix que "haurà de rectificar molt". Junqueras carrega contra Pedro Sánchez, del qual considera que la reacció a la condemna "és teatre". I no es creu la negativa que ha fet aquest divendres a formar una gran coalició amb el PP: "Pot dir una cosa i al cap d'uns mesos la contrària, no té ni ideologia ni principis. Sánchez s'està riveritzant per aconseguir quatre vots".

Sobre la violència als carrers després de la sentència, considera que hi ha coses "més útils que cremar un contenidor", però també considera que hi ha coses més violentes, com "clavar cops de porra al cap, desnonar una família o condemnar una generació a la precarietat laboral".

En aquest sentit afirma que "hi ha hagut excessos policials evidents, sobretot de la policia espanyola, però també dels Mossos d'Esquadra", i demana actuar "amb la màxima responsabilitat i fermesa per corregir-ho". De la mateixa manera considera que "no es pot criminalitzar" tot el cos de Mossos d'Esquadra perquè "segur que la majoria fan una feina extraordinària".