Condemnen Ryanair per cobrar 20 euros per la maleta de mà a una passatgera

El jutjat mercantil 13 de Madrid ha condemnat Ryanair per haver cobrat l'equipatge de mà a una passatgera. L'aerolínia va fer pagar un suplement de 20 euros a la demandant perquè portava una maleta de mà quan no havia contractat la tarifa 'priority', la única amb la qual la companyia permet portar dos bosses a la cabina -una de petites dimensions i una maleta de màxim 10 quilograms-. El jutjat de Madrid considera que és una mesura "abusiva" que retalla els drets dels passatgers, ja que genera un "greu desequilibri de prestacions entre les parts contractants en perjudici del consumidor". La magistrada considera que la política comercial de Ryanair no està emparada pel reglament europeu d'explotació de serveis aeris i declara nul·la la clàusula que obliga a pagar per portar una maleta a la cabina.

Així doncs, a la sentència feta pública aquest dimecres la magistrada determina que aquesta condició s'ha de "desterrar" del contracte de Ryanair i obliga la companyia a tornar els 20 euros que va fer pagar a la passatgera, que viatjava de Madrid a Brussel·les, així com a pagar l'interès moratori legal des de la demanda, que va arribar al jutjat el 9 de maig de 2019.