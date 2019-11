Fuenlabrada: Un rival amb la fam i la mirada que vol Cárcel

El màxim responsable esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha repetit públicament uns quants cops que està encisat per la temporada del Fuenlabrada. «Vull veure la mirada del Fuenlabrada als nostres jugadors», recordava no fa tant. El conjunt madrileny és la gran sensació de la temporada a Segona A. Ascendits el juny passat després de ser campions del Grup I de Segona B i superar el Recreativo de Huelva en l'eliminatòria de campions, els madrilenys ocupen posicions d'ascens directe a Primera. El secret? Fam, inèrcia positiva, ganes de demostrar però també qualitat i el lideratge de Baldomero Hermoso, Mere, l'entrenador. El tècnic andalús és el cap visibile d'un equip que segueix l'estela del Cadis i només ha perdut 4 partits fins ara. Precisament Mere va aterrar a Fuenlabrada el 2018 procedent del Cadis, a qui va fer campió de Tercera. El tècnic andalús, de 44 anys, ha dirigit el Portuense, Conil, Algesires i Cadis B.

Malgrat ser un novell a la categoria, els aficionats del Girona es trobaran unes quantes cares familiars diumenge a Montilivi. No pas d'exjugadors blanc-i-vermells però sí de futbolistes amb trajectòria a la categoria que lideren el projecte del Fuenlabrada. El porter balear Biel Ribas (ex-Numància, UCAM o Salamanca), el central Juanma Marrero (Ex-Osca o Numància), Mikel Iribas (Ex-Mirandés), Davi Prieto (ex-Sevilla, Xerez i Tenerife), Hugo Fraile (ex-Sporting i Getafe) i Chico Flores (ex-Almeria, Mallorca o Granada) són alguns dels noms més coneguts d'una plantilla on també hi ha Oriol Riera. El davanter osonenc ha tornat a la Lliga després d'una etapa al futbol australià i de moment acumula set partits disputats (cap gol). Riera, de 33 anys i format al Barça, ha passat pel Celta, Còrdova o Alcorcón a Segona A i Osasuna i Deportivo a Primera. El davanter vigatà fins i tot va figurar a l'agenda del Girona alguna temporada com a futurible.

Aquests jugadors més conguts estan barrejats amb d'altres de més joves i sense tan nom que busquen fer-se'n un a la categoria. Són els casos del lateral esquerre format a l'Espanyol Glauder, el migcampista Pablo Clavería o el peruà Jeisson Martínez.