Girona FM, la nova ràdio municipal, comença les emissions dimarts

La planta baixa del número 15 del carrer Balmes, a l'Eixample de Girona, està transformant-se aquests dies, contra rellotge, en un estudi de ràdio. Serà la seu de Girona FM, la nova ràdio municipal, gestionada per l'adjudicatària Montcau Produccions. Si no hi ha cap entrebanc de darrera hora, les emissions començaran el dimarts de la setmana vinent i inclourà una entrevista amb l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. Durant aquella primera setmana hi haurà, entre d'altres programes, algunes taules rodones que serviran com a presentació a l'audiència. La freqüència serà 92.7 de la FM.

Aquest mes, precisament, fa un any i mig que la productora Girona Ràdio SL –que emetia sota la marca Fem Girona– va posar fi a les emissions, després que s'acabés el contracte i no s'arribés a cap acord amb l'Ajuntament per renovar-lo.

A partir d'aleshores, i de manera provisional, l'equip de govern va cedir el servei a Televisió de Girona. Faltava resoldre quina seria la nova empresa que portaria a terme les emissions. Al concurs públic només s'hi va presentar l'operadora de Digital Hits FM, que va ofertar 316.389 euros (amb l'IVA inclòs) per a dos anys.

Amb aquest canvi, el consistori va estudiar la possibilitat de municipalitzar el servei, però van descartar aquesta opció al·legant l'alt cost econòmic que suposava. Així, es van decantar per donar aquest servei a través de gestió directa amb externalització de serveis, l'opció econòmicament més eficient i la que suposa una inversió menor per part de l'Ajuntament.

Fa un any, es va aprovar el reglament del que seria aquesta nova ràdio. Un document que, entre d'altres, estableix quin tipus d'actes es cobriran en directe i com es donarà veu a les entitats i als diferents grups polítics. Aquestes clàusules van ser aprovades per ple fa un any.

L'emissora haurà de comptar amb almenys quatre professionals. El pla d'actuacions inclou una dedicació horària mínima de 50 minuts a la setmana per a l'emissió d'espais de participació ciutadana. La llengua catalana serà la que «normalment» s'utilitzarà.

Hi haurà un mínim del 25% d'hores de programació de música cantada en llengua catalana i un 10% de música interpretada per joves artistes emergents de la ciutat. La programació haurà de reflectir «la diversitat d'opcions polítiques, socials, lingüístiques, culturals, de gènere i religioses amb participació institucional i social».