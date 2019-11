Figueres canviarà la ubicació i el model de l'Embarraca't

L'Ajuntament de Figueres i les entitats han acordat canviar la ubicació i el model de l'Embarraca't. En les darreres setmanes, l'equip de govern s'ha reunit amb les associacions adjudicatàries dels estands així com amb el Consell Local de Joventut per abordar el canvi del model de les Fires de la Santa Creu, una revisió que fa anys que està sobre la taula. El consistori no ha concretat quina seria aquesta nova ubicació ni el model acordat, però asseguren en un comunicat que "no es tracta de portar l'Embarraca't al centre" sinó "d'establir un canvi de paradigma" en com la ciutat "percep i viu" la festa major. El comunicat matisa que el que s'ha acorda és "acostar-lo" al centre en la festa del 2020.

Des de l'Ajuntament, asseguren que en el transcurs d'aquestes trobades s'ha constatat que la "sensació general" és que el model de l'Embarraca't és "obsolet" i que les entitats que hi estan implicades "no veuen un retorn satisfactori als esforços que hi dediquen". Així, el Govern de la ciutat ha proposat a les entitats que hi han estat vinculades els darrers anys que siguin elles mateixes qui articulin una alternativa, a condició que sigui participativa i sensible a la diversitat de la ciutat.

En aquest sentit, l'alcaldessa Agnès Lladó asesgura que la voluntat del govern és que la festa "guanyi en personalitat i en actes adreçats a tota mena de públics". Lladó considera que l'Embarraca't "s'havia anat apagant" i que cal trobar "nous camins" cap on vehicular "l'energia de les associacions i dels joves".

Precisament el gener passat, el Consell de Joventut ja va reobrir el debat reobrir sobre el futur model de l'Embarraca't. Aleshores es va impulsar un nou procés participatiu per recollir l'opinió dels joves i propostes de millora.