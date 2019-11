La màgia del Witch Market Barcelona envaeix cada racó de l'edifici històric de la UB

L'univers màgic de Harry Potter i altres sagues de gènere fantàstic envaeixen durant aquest cap de setmana l'edifici històric de la Universitat de Barcelona (UB), en una nova edició del Witch Market Barcelona. Milers de persones, moltes disfressades dels personatges de J.K Rowling, passegen pel claustre, el paranimf o l'aula magna del majestuós edifici, marc idoni per recrear l'ambient dels col·legis de màgia de la sèrie.

El Witch Market se celebra des de fa quatre edicions a la ciutat, inspirat en els "flea markets anglesos" (normalment, de compravenda productes de segona mà) però amb l'element màgic com a reclam, i amb conferències i activitats al seu voltant, resumeix el coorganitzador de la "convenció", Víctor Prieto.

Enguany el Witch Market Barcelona té un to més "macabra" que altres vegades. I és que els organitzadors han volgut posar l'accent en la "part fosca" de les novel·les de Harry Potter. "Per això trobareu molta gent una mica més monstruosa del què és habitual", adverteix Víctor Prieto.

El mercat d'expositors al majestuós vestíbul de la universitat dona la benvinguda als visitants, que han pagat 15 euros per una entrada de dia (a excepció dels menors de 9 anys, que tenen entrada gratuïta). És el 'mercat màgic', i aquí s'hi pot comprar tota mena de productes, des de les bufandes dels 'colleges' de màgia de la ficció (la dels estudiants de Hogwarts, la més sol·licitada), fins a articles esotèrics i de màgia, lligats o no al món de Harry Potter.

Però la trobada s'estén cap als patis i també escales amunt, fins a l'Aula Magna o el mateix Paranimf de la Universitat. Allà, entre altres, s'hi ha celebrat una conferència a càrrec de Jose Luis Angulo, director de doblatge de les pel·lícules de Harry Potter i veu del personatge de de Lord Voldemort. Com s'ha dit, però, hi ha vida més enllà de la saga, i una estona abans el mateix espai acollia la 'Witch Fashion Walk', una desfilada de moda de "la bruixa contemporània" amb diversos dissenyadors i marques de roba locals.

La disfressa amb motius de la sèrie o d'altres vestimentes d'universos fantàstics és un altre tret distintiu del Witch Market, que a més demà celebra un concurs de 'cosplay' (disfresses), en col·laboració amb Bcn Cosplay.

Víctor Prieto, un dels quatre coorgantizadors de l'esdeveniment, creu que l'èxit de convocatòria té una explicació clara, i és que Harry Potter "és el nou Star Wars; ha calat d'una manera molt forta, forma part de la cultura pop i ha vingut per quedar-se", destaca.

Potter no té l'exclusiva del boom de la literatura de fantasia, però sí que arrossega bona part del públic del Witch Market Barcelona. En tot cas, a la cita hi ha espai per altres sagues que han atrapat diverses generacions des de les novel·les fins a adaptacions cinematogràfiques.