Cau un lladre de supermercats perquè té la ITV caducada

Els Mossos d'Esquadra van detenir un veí de Barcelona a Sant Esteve d'en Bas per dur material robat de dos supermercats de les Preses al cotxe. El dijous dia 21 de novembre els agents van fer aturar el detingut en un control establert a la rotonda de la C-152, prop de Sant Esteve d'en Bas.

Els Mossos feien un control genèric i van veure que duia el senyal de la ITV caducat. Davant d'això, li van fer senyals i el van fer aturar. Un cop el van tenir aparcat, van comprovar que tenia un requeriment amb una ordre de detenció d'un jutjat de l'Hospitalet de Llobregat per un delicte contra el patrimoni.

Davant d'això, li van fer obrir el maleter, on van trobar una gran quantitat de productes alimentaris i de neteja. Hi havia 80 caixes de càpsules de cafè, quatre ampolles de whisky, cinc ampolles de cava, sis ampolles de licor, 61 pots de desodorant de diferents marques i 14 torrons. L'home no se'n va sortir a l'hora de donar una resposta de l'origen del material.

Quan els agents el van escorcollar li van trobar a sobre un aparell per desactivar les alarmes dels productes que es podien trobar protegits. També van veure que portava posada sota els pantalons una peça de roba elàstica del tipus que fan servir el ciclistes per poder ocultar els objectes que sostreia.

Els agents van detenir l'home pel requeriment judicial que tenia i després van esbrinar que els productes que duia els acabava de furtar a dos supermercats de les Preses. El jutjat de guàrdia d'Olot ha decretat llibertat amb càrrecs per al detingut.



Delinqüència forastera

En diferents ocasions, els Mossos d'Esquadra han fet saber que bona part dels robatoris i furts que tenen lloc a la Garrotxa són fets per delinqüents que entren a la comarca i se'n van de seguida o hi romanen uns dies i marxen. Per això demanen sistemes de controls de matrícules per poder controlar els vehicles forans.