El narcosubmarí ja és a terra per inventariar la droga

El narcosubmarí ha arribat ja a port d'Aldán, però quan semblava que tot estava a punt per començar a descarregar la droga que porta al seu interior un nou incident va tornar a retardar l'operació. El batiscaf es va enfonsar de nou quan intentaven pujar-lo per la rampa del moll, després que es trenquessin les cordes que l'unien als flotadors utilitzats per mantenir-lo en la superfície del mar. Finalment, va poder ser hissat passada la mitjanit després d'hores de treball i l'ajuda de dues grues, que van acudir per treure'l a flotació.

En primera instància, abans de l'incident s'estaven utilitzant bombes de buidatge per treure l'aigua que hi havia al seu interior. Arribat el migdia, l'operatiu mobilitzat per reflotar el narcosubmarí i traslladar-lo al port d'Aldán va veure alentida la seva tasca. D'una banda, el temps no va millorar, i la pluja, el vent, la boira i les condicions de la mar van dificultar les maniobres. De l'altra, el submergible -un fita en la història del narcotràfic a Galícia- es va tornar a enganxar en unes xarxes. Malgrat tot, els dos remolcadors que van participar en l'operatiu, i gràcies també al suport de dos musclaires (Juelmar i Herbello Cordeiro), es va aconseguir portar finalment a port en una travessia que es va allargar durant una hora, des de les 13.30 fins a les 14.30 h.

Aquest matí, el remolcador Insuíña Rande, escortat per una patrullera de la Guàrdia Civil i una embarcació de Vigilància Duanera, partia del port d'Aldán per anar a la trobada del narcosubmarí localitzat el cap de setmana a Punta Couso, i que es va quedar a una milla del port, enganxat a unes xarxes, quan era remolcat a la tarda nit d'aquest dilluns.

Reflotar el narcosubmarí es va aconseguir ahir dilluns, després d'una àrdua jornada de treball per part dels bussejadors dels Grups Especials d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil, amb ajuda d'uns globus i amb suport de la resta d'efectius.

A última hora de la tarda es va començar el remolc arrossegant l'artefacte però, a una milla del port d'Aldán, i pel fet que els globus van perdre aire, al fet que es va quedar enganxat en unes xarxes i a les males condicions de la mar, es va haver de cancel·lar l'operació.

Per això, les embarcacions que coordinen el trasllat del narcosubmarí han sortit aquest matí des del moll d'Aldán cap a aquest punt, amb l'objectiu de repetir les maniobres per reflotar el submergible i reprendre el seu remolc fins al port.