El Bàsquet Girona accepta el «repte» de guanyar a la pista d'un dels «favorits»

Viu el Girona Bàsquet un moment dolç, esquitxat només per les dues úniques ensopegades que ha patit aquesta temporada. Dos petits accidents que no embruten gaire l'excel·lent primera volta dels d'Àlex Formento, tancada amb un balanç d'onze victòries i dues derrotes. El millor del seu grup. De res serveixen tots aquests números si no se li donen continuïtat. Queda encara molta temporada i si es vol lluitar per l'ascens de categoria, l'objectiu instal·lat a Fontajau des de fa setmanes, els deures estan clars: guanyar tots els rivals possibles, encara que es tracti d'«un dels màxims favorits a l'ascens» com ho és l'Hestia Menorca.

La cita, d'alçada, aquest vespre (20 hores). Guanyar, entre cella i cellta. Com a la primera volta i el dia del debut, quan el Girona va acabar imposant-se al marcador per 69 a 60. «Vam fer un grandíssim partit i estic convençut que som capaços de repetir-ho. Va ser molt competit i igualat, i ens va anar bé marcar des de l'inici el ritme gestionant bé les diferències i sent un equip estable», recorda Formento, qui vol donar-li «continuïtat» als bons resultats de la primera volta. «El Menorca és un equip llarguíssim, físic, expert i talentós, que té les posicions doblades sense que el grup se'n ressenteixi. La plantilla té molta qualitat, amb jugadors que poden marcar la diferència en qualsevol moment. A més, l'ambient és extraordinari. És un gran repte per a nosaltres i necessitem la millor versió perquè no serà gens fàcil». El nord-americà Herbert Graham, l'últim fitxatge, encara no debutarà.