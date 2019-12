Sàbat lidera un gran partit del Girona a Menorca

El Bàsquet Girona va arrencar ahir de Maó una d'aquelles victòries que valen or. I ho va aconseguir fent un bàsquet espectacular, amb un jugador, Albert Sàbat, en estat de gràcia, que amb els seus 26 punts va ser un corcó per a l'anella local. Guanyar el Menorca, que també va caure a Fontajau a la primera volta, compta doble perquè és un rival directe en la lluita per l'ascens i, per tant, aquests resultats s'arrossegaran a la següent fase. El líder, ho és una miqueta més després d'obrir la segona volta de la millor manera possible en un escenari, el pavelló Menorca, que respira bàsquet pels quatre costats, amb milers d'aficionats a les grades, i ambient de partit d'elit.

Després d'una primera part força igualada, que va acabar amb els gironins quatre punts per sobre (34-38), l'equip d'Àlex Formento va posar la directa al tercer quart, on va arribar a dominar de 16 (46-62, amb dos tirs lliures de Hester). Una antiesportiva a Otegui i una tècnica a Hernández van abonar el camí, instants abans, per superar els deu punts de marge. Sàbat no només aportava punts, sinó que també dirigia amb molt encert el joc i va saber jugar amb els tempos en cada moment.

Al darrer parcial la victòria no va arribar a perillar mai. El Girona va saber mantenir-se almenys amb rendes d'entre set i deu punts, i sempre que apareixia l'encert local, Sàbat estava preparat per respondre (64-74, després que Jiménez fes un triple pel 64-71). La reacció final del Menorca va permetre als balears posar-se a 4 a 52 segons del final (70-74) gràcies a un triple i a tres tirs lliures de Corbacho seguits. Un tir lliure de Moreno i un altre de Sàbat van acabar sentenciant (70-76) a favor del Girona, en uns últims instants de partit marcats pel desencert i els nervis de tots dos equips.

El base de Llagostera va estar fantàstic, però no només d'ell va viure el conjunt gironí. Sàbat va estar ben secundat per Sevillano (16) i Moreno (13), en un partit on l'encert exterior, amb 9/23 triples, va ser clau. Amb aquesta victòria el Girona es manté com a líder sòlid de la conferència est i ja treu tres victòries al quart, precisament el Menorca. El proper cap de setmana els gironins rebran La Roda a Fontajau (dissabte, 19 h), en un partit on podria debutar l'últim reforç que ha arribat, l'aler Herbert Graham.