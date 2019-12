Deu sèries imprescindibles per a fer-te una marató aquest pont

Encara que encara no s'ha acabat, podem dir que 2019 ha estat un gran any per als 'seriòfils'. En aquests mesos hem vist com a 'Joc de trons' s'acomiadava de la pantalla petita i com altres sèries es feien el seu buit en la graella ficant-se al públic i a la crítica en la butxaca.

Si aquests dies de fred i pluja estàs pensant a quedar-te a casa, aquí et portem deu sèries imprescindibles d'aquest any. Perfectes per a una tarda de manta i sofà.



Així ens veuen

Aquesta minisèrie de Netflix és una de les sèries més esquinçadores de l'any, però també una de les més potents. El drama compta el cas real de 'els Cinc de Central Park', un grup d'adolescents negres que en 1989 van ser injustament condemnats per una violació que no van cometre. Quatre capítols que et crearan un nus en la gola i amb els quals sofriràs amb el racisme que desprèn la policia i la justícia nord-americana.

Fleabag

La gran triomfadora dels Emmy 2019 té nom i cognoms: Phoebe Waller-Bridge. Aquesta britànica és la creadora, protagonista i guionista de 'Fleabag', la sèrie que va aombrar el comiat de 'Joc de trons' en l'última edició dels guardons més importants de la televisió. Aquesta ficció trencadora segueix els intents d'una jove londinenca per redreçar la seva vida. A cop de cinisme i descaradura, Fleabag intentarà fer front a la pèrdua de la seva millor amiga, a les seves relacions familiars i als seus problemes econòmics.

Chernobyl

La minisèrie crua i austera de la HBO va arribar sense fer molt de soroll, però a poc a poc va anar guanyant adeptes. Jared Harris i Stellan Skarsgard encapçalen el repartiment d'una sèrie que va fascinar al públic i a la crítica en retratar amb gran duresa la catàstrofe nuclear que va tenir lloc el 26 d'abril de 1986.

Creieu-me

Aquest 2019 ha estat l'any de les sèries basades en fets reals. 'Chernobyl' o 'Així ens veuen' són dos exemples més que notoris, però també ho és 'Creieu-me'. Aquesta sèrie de Netflix compte el cas real de Marie Adler, una jove de 18 anys que va ser violada al seu apartament. La tranquil·litat amb la qual Marie va comptar a la policia l'agressió que havia sofert va fer que les autoritats no la creguessin i que la justícia i el seu entorn més pròxim li donessin l'esquena. Anys més tard, dos policies van descobrir al violador en investigar casos semblants al de Marie. Els periodistes Christian Miller i Ken Armstrong van recollir crua història en un article que els va valer el premi Pulitzer en 2016 i que ha servit de base per a la sèrie.

Vida perfecta

Malgrat que el seu rodatge va estar embolicat en una gran polèmica per l'acomiadament de l'actriu embarassada Aina Clotet, la sèrie de Leticia Dolera va ser la gran triomfadora en la passada edició de Cannes. La ficció de Movistar+ no sols va aconseguir el reconeixement a la Millor Sèrie del festival, sinó que a més es va emportar a casa un guardó especial creat per a l'ocasió i amb el qual es va premiar el treball dels seus tres protagonistes. Celia Freijeiro, Aixa Villagrán i Dolera donen vida a tres dones de trenta anys en plena crisi vital en aquesta sèrie que arribarà el 18 d'octubre.

The boys

La que ha estat un dels grans èxits de Amazon Prevalgui d'aquest any et farà passar grans moments durant aquest pont al llarg dels seus vuit capítols. La sèrie basada en el còmic homònim de Garth Ennis i Darick Robertson té lloc en un món en el qual els superherois s'han convertit en uns corruptes als quals la fama se'ls ha pujat al capdavant. Un grup conegut com 'The Boys' intentaran fer tot el possible per a frenar a aquests herois. Si t'agrada l'humor negre, el cinisme i la violència, aquesta és la teva sèrie.

Nina russa

Un dels primers grans èxits de Netflix d'aquest any va anar sense cap dubte el particular "Dia de la Marmota" de Natasha Lyonne. En aquesta comèdia negra l'actriu dóna vida a Nadia Vulvokov, una dona atrapada en un bucle temporal que l'obliga a viure i morir el dia del seu 36è aniversari.

The politician

Payton Hobart és un jove adinerat de Santa Bàrbara que sempre ha tingut clara la seva màxima aspiració en la vida: arribar a ser president dels Estats Units. Però per a complir el seu somni aquest adolescent haurà de començar presentant-se a les eleccions estudiantils del seu institut. Aquesta sàtira sobre el món de la política, protagonitzada per Ben Platt i Gwyneth Paltrow entre altres, és la primera sèrie exclusiva de Netflix creada per Ryan Murphy, autor d'èxits com 'American Horror Story'.

Modern love

Anne Hathaway encapçala el repartiment d'aquesta irresistible sèrie antològica d'Amazon Prevalgui. 'Modern love' ens presenta al llarg de la seva primera temporada diverses històries d'amor, sigui romàntic, familiar, platònic o amor propi. El secret del seu èxit? Vuit capítols independents de mitja hora de durada que podràs veure d'una asseguda en una tarda.

La matèria fosca

Els fans de les sèries fantàstiques aquest any estan d'enhorabona. El comiat de 'Joc de trons' el maig passat ha donat pas a altres sèries fantàstiques que lluiten per emplenar el buit que la ficció de la HBO ha deixat en la graella. Una d'elles és 'La matèria fosca', la ficció de la mateixa plataforma que adapta la trilogia homònima de Phillip Pulman. Compte la història d'una nena que lluita, dins d'un món fantàstic, contra una xarxa de robatori de nens, en un context d'aventures i conceptes filosòfics.