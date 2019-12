4 plans per la nit de Cap d'Any a la província de Girona

S'acosta el Cap d'Any i toca decidir com celebrar-ho: a casa, amb la família, amb els amics, en privat, en un local d'oci nocturn o a gaudint de la tranquil·litat d'un entorn rural.

Es tracta d'una nit molt especial i tothom té la seva fórmula perfecte per acomiadar l'any de la millor manera possible. N'hi ha que ho programen amb molta antelació, en canvi d'altres són menys previsors i busquen ofertes d'última hora. En definitiva, que hi ha propostes per a tots els gustos, necessitats i edats. L'objectiu és passar-ho bé i estar acompanyar dels més propers.

Si aquest any has decidit que no vols passar la última nit de l'any a casa, et suggerim que facis un cop d'ull a aquestes quatre propostes pel Cap d'Any a la província de Girona. Hi trobaràs algunes de les millors festes de Cap d'Any a Girona, organitzades pels locals d'oci nocturn de moda, on podràs donar la benvinguda al 2020 envoltat/da de bon ambient, música i diversió assegurada. I també, idees per planificar una entrada a l'any nou en un ambient més tranquil o familiar en una fantàstica masia rural a l'Empordà.

Hotel Boutique Mas Falgarona Restaurant & Spa

Cap d'Any a l'Hotel Boutique Mas Falgarona Restautaurant & Spa

A la banda de l'Empordà més desconegut, l'Hotel Boutique Mas Falgarona Restaurant & Spa és un espai privilegiat per descansar i gaudir de tota mena de celebracions íntimes i privades, per la facilitat d'adaptar-se al desig i l'expectativa dels seus clients, mantenint l'essència de l'indret. Festes familiars, sopars d'empresa, àpats de Nadal o la nit de Cap d'Any troben el marc ideal, impregnat d'una atmosfera càlida i refinada.

Lux Girona

Cap d'Any al Lux Girona

El Lux és un local emblemàtic i un referent de les nits de Girona, situat al centre de la ciutat. Gaudeix del seu bon ambient, de les últimes novetats musicals i dels millors hits de sempre. Per cap d'any t'ofereixen una nit inoblidable per només 20€, que inclou 2 copes, cotilló i esmorzar.

Casino Girona

Cap d'Any al Casino Girona

Casino forma part de la historia de la ciutat. Un local elegant on passar una nit memorable. Per cap d'any, tindràs l'entrada lliure. O, si ho vols, també ofereixen un pack Lux-Casino, que inclou l'entrada als dos locals i una consumició a cadascun.

Disco Tropics

Cap d'Any a Disco Tropics

Si vols complir les teves expectatives de sortir de festa a Lloret de Mar, no et pots perdre el que et tenen preparat a Disco Tropics. La nit del 31 de desembre podràs gaudir de la millor música de tots els temps, per 10€ tindràs la teva entrada i una consumició.