Maquilladors, administratius, tècnics de manteniment: Ofertes de treball avui a Girona

En aquesta notícia podràs trobar ofertes de feina a Girona .



TOUCH UP PROMOTIONS SL selecciona:

MAQUILLADORA / VENEDORA LA JONQUERA per Jonquera (La)

Publicat: 2019.12.04

– 2 vacants.

– Contracte de durada determinada.

– Jornada parcial – indiferent.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de MAQUILLADORA / VENEDORA LA JONQUERA a Jonquera (La)

IMAN Temporing

IMAN Temporing selecciona:



TÈCNIC / A DE MANTENIMENT (SECTOR CÀRNIC) per a Girona

Publicat: 2019.12.04

– 3 vacants.

– Jornada completa.

– Salari 25.000 € -30.000 €.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de TÈCNIC / A DE MANTENIMENT (SECTOR CÀRNIC) a Girona



AUXILIAR ADMINISTRATIVA / O per Vilobí d'Onyar

Publicat: 2019.12.03

– 2 vacants.

– Jornada completa.

– Salari 10.000 € -15.000 €.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació d'AUXILIAR ADMINISTRATIVA / O a Vilobí d'Onyar



ENCARREGAT / A DE NETEJA per Sils

Publicat: 2019.12.02

– 2 vacants.

– Jornada completa.

– Salari 15.000 € -20.000 €.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de ENCARREGAT / A DE NETEJA a Sils



TÈCNIC / A EN CONTROL DE QUALITAT per Riudarenes

Publicat: 2019.12.02

– Jornada completa.

– Salari 20.000 € -25.000 €.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de TÈCNIC / A EN CONTROL DE QUALITAT a Riudarenes

BLINKER ESPANYA

BLINKER ESPANYA selecciona:



Comercial per Olot

Publicat: 2019.12.03

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de Comercial a Olot

Salesland selecciona:



Assessor / a Pimes Sector Financer Girona

Publicat: 2019.12.05

– Salari 15.000 € -15.000 €.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació d'Assessor / a Pimes Sector Financer Girona

Acttiv LEISURE PROJECTS

Acttiv Leisure Projects selecciona:



Wellness entertainer for càmping in Girona

Publicat: 2019.12.04

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de Wellness entertainer for càmping in Girona



Animador wellness per a càmping a Girona per Roses

Publicat: 2019.12.03

– Contracte fix discontinu.

– Jornada completa.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació d'Animador wellness per a càmping a Girona a Roses



Russian speaking allround entertainer for Girona per Roses

Publicat: 2019.12.03

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de Russian speaking allround entertainer for Girona a Roses



Animador polivalent amb rus per a Girona

Publicat: 2019.12.03

– Contracte fix discontinu.

– Jornada completa.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació d'Animador polivalent amb rus per Girona

Empresa Serveis selecciona:



Planxista O PINTOR per Vilamalla

Publicat: 2019.11.29

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de planxista O PINTOR a Vilamalla

Empresa de Transports selecciona:



XOFER CISTERNA LÍQUIDS ALIMENTARIS per Figueres

Publicat: 2019.11.29

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de XOFER CISTERNA LÍQUIDS ALIMENTARIS a Figueres

Empresa de Serveis selecciona:



VIGILANTS DE SEGURETAT per Blanes

Publicat: 2019.11.29

– 2 vacants.

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de VIGILANTS DE SEGURETAT a Blanes

TAVIL IND, SAU selecciona:



AJUDANT GESTIÓ DE PRODUCCIÓ per a Sant Jaume de Llierca

Publicat: 2019.12.02

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de AJUDANT GESTIÓ DE PRODUCCIÓ a Sant Jaume de Llierca

Wellbeing Solutions selecciona:



TÈCNIC / A SUPERIOR EN PRL PER SPA per a Girona

Publicat: 2019.12.03

– Contracte indefinit.

– Jornada intensiva – indiferent.

– Salari 24.000 € 28.000 €.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de TÈCNIC / A SUPERIOR EN PRL PER SPA a Girona