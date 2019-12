"Treballem amb una experiència i un bagatge que han passat de generació en generació"

Amb un caràcter tradicional, però sempre a l'última pel que fa a la cuina, l'empresa catalana Culinarium presenta la seva botiga a Castelló.



Com valora l'obertura de la botiga de Castelló? Què significa en la seva trajectòria?

Per a Culinarium Castelló va ser una botiga molt buscada des de feia temps i una ubicació que ens permet seguir creixent a la Comunitat Valenciana de forma natural. Estem ubicats en un lloc cèntric, a prop del mercat central i és aquest tipus de locals on ens sentim còmodes.



Com es gestiona una empresa amb 150 anys d'història? Com s'adapten al pas del temps?

Amb molta responsabilitat, ja que en tens molts abans que tu que han treballat molt dur per tirar endavant el negoci. Però alhora amb la seguretat de saber que tens una experiència i un bagatge que han passat de generació en generació i que m'ha servit per millorar Culinarium.

Ens adaptem procurant estar a l'última pel que fa a la cuina. Visitem les principals fires del sector, seguim blogs i revistes especialitzades i, sobretot, demanem opinió als nostres assessors de venda. Són els que coneixen millor el client i també els primers que detecten les tendències al carrer.

D'altra banda, també estem en ple canvi de sistema informàtic, els terminals de venda i també del canal en línia. Tot aquest canvi tecnològic és el que ens permetrà oferir un millor tracte al client i adaptar Culinarium a les noves formes de consum.



Encara conserven el caràcter familiar de l'inici? Com l'han adaptat a la filosofia actual de l'empresa?

El caràcter familiar el defineixo de la manera amb què ens tractem entre nosaltres a Culinarium. La meva idea és que com millor tractem la gent que ens envolta més implicació i millors resultats s'obtenen. És per això que intento tenir un equip molt unit i, per què no, tractar-los com la meva altra família, la de Culinarium.



Com afronten la campanya de Nadal? Quines novetats hi ha?

Tenim clar que aquesta campanya serà un èxit. Hem posat molta il·lusió en la selecció del producte, la decoració de les botigues i en l'elaboració del nostre catàleg especial de Nadal.

Com a novetats, tenim un munt de nous articles de cuina pensats per regalar i també per utilitzar durant aquestes dates. A més, presentem la nostra nova col·lecció de teixit per a la cuina i les col·leccions de vaixelles que són perfectes per vestir qualsevol taula de Nadal.



En què radica l'èxit de Culinarium?

El nostre èxit rau en la nostra especialització i en l'assessorament als nostres clients. Aquests dos punts van de la mà i són claus per entendre l'evolució de Culinarium. Som un grup de botigues singulars i on el client trobarà una selecció d'articles de cuina i taula a la millor relació qualitat preu. En ser especialistes podem oferir un assessorament al client que altres empreses no poden i és el que realment fidelitza el client, el tracte i un producte adequat.



En el cas de la cuina, va molt més enllà dels articles que es poden comprar, si tenim en compte les receptes, els petits secrets, etc. Com els incorporen a les seves botigues?

Els nostres assessors de venda són les persones que millor fan aquesta feina. Ajuden molt els clients a orientar-los i sobretot a oferir l'article més adequat a les seves necessitats. A més oferim als nostres clients diferents documents per tota la botiga on apareix informació d'interès sobre els productes i la seva cura.

Quan coneixes el producte i t'agrada la cuina com els nostres equips a les botigues és molt fàcil donar les receptes o els petits secrets que hi ha darrere de cada producte. Apostem dia a dia perquè així sigui.



Quins són els seus objectius de futur?

Els objectius passen per doblar la companyia quant a nombre de botigues fins al 2023 i aconseguir incrementar la quantitat de producte que oferim de marca pròpia Culinarium. Amb la nostra marca dissenyem articles que tenen tota la nostra experiència a les botigues a una molt bona relació qualitat preu. Els clients la valoren molt positivament i creiem que marcarà el futur de la nostra companyia.