El Nadal no deixa un miracle al Bernabéu (0-0)

El Reial Madrid va acomiadar l'any 2019 deixant en el lideratge en solitari de LaLiga Santander al FC Barcelona després de no passar aquest diumenge de l'empat sense gols al Santiago Bernabéu davant l'Athletic Club, una nova mostra de la ineficàcia a dalt de la que estan emmalaltint en aquest tram els de Zinédine Zidane.

Al contrari que fa una setmana a Mestalla, quan van aparèixer Courtois i Benzema per a fabricar un miraculós gol que va salvar un punt, en aquesta ocasió no va haver-hi miracle nadalenc. El 13 vegades campió d'Europa va gaudir de bones ocasions, més en la primera part, però es va estavellar finalment davant la seva falta d'encert, Unai Simón, els pals i el defensiu sistema d'un rival que no va prendre massa riscos per a robar-li dos punts que li impedeixen seguir el deixant del conjunt blaugrana, al qual dimecres passat tampoc va poder marcar.

No es va trobar el Reial Madrid un partit senzill, un altre gran clàssic del futbol nacional, per a tancar l'any. Zidane va refrescar a l'equip respecte al Camp Nou, sobretot a dalt amb la dupla Rodrygo-Vinicius al costat de Benzema, però l'Athletic es va refugiar bé enrere amb una defensa de cinc i molta gent per davant que li va costar desxifrar a l'atac local.

Impulsat per la qualitat de Luka Modric, el conjunt madridista es va fer amb el comandament de la trobada des del principi. No obstant això, no va traduir el seu domini en excessives ocasions, encara que les que va tenir van ser molt clares. Primer, en el minut onze, Vinicius, més entonat que Rodrygo, va tornar a evidenciar la seva falta d'encert davant la porteria i no va treure partit a la seva hàbil maniobra per a batre a un Unai Simón que ja començava a demostrar les seves maneres.

El porter basc, amb ajuda de la seva espatlla, va desviar posteriorment al travesser una inusual internada de Kroos, que va trobar un passadís pel qual ningú li va inquietar (min.19). A continuació, els de Gaizka Garitano van tenir la seva després d'una fallada de Fede Valverde, més desconnectat com a migcampista, però Courtois va tapar bé a baix el tret de Williams.

A partir d'aquí, el Reial Madrid va entrar en una fase més erràtica que va permetre viure més còmode al seu rival per a intentar apuntar-se, sense massa èxit, més a l'àrea merenga. Els locals van aconseguir reprendre el domini i Benzema va gaudir de dues bones ocasions, un cop de cap ben detingut pel portera blanc-i-vermell, i, sobretot, un mà a mà, que va treure l'altre Unai, Núñez, sota pals, un rebutgi que tampoc va encertar a rematar Vinicius. Abans del descans, esglai per a la graderia pel gol de Kodro, finalment anul·lat per fora de joc.



BELI I JOVIC NO CANVIEN EL PANORAMA

No va canviar massa el guió en la represa. L'Athletic va continuar còmode en el seu plantejament i el Reial Madrid, amb els seus problemes per a generar ocasions o, almenys, nerviosisme en la saga del conjunt biscaí. Nacho, canvi de Militao per un problema de visió després d'una manotada de Kodro, va estar prop de trencar la igualtat, però el seu cop de cap a la sortida d'un córner es va estavellar en el travesser.

Zidane va decidir ficar a Beli per un gris Rodrygo a la recerca de millorar les prestacions ofensives i de canviar el rumb d'un xoc en el qual el seu rival esperava que anessin apareixent els espais per a contragolpear i agarrat a la seguretat d'un Unai Simón, de nou eficaç en un tret de Benzema. Carvajal també va ser providencial per a creuar-se en precís enviament de Lekue cap a Williams.

Jovic, faltant 20 minuts, va ser l'última solució madridista a la recerca de l'anhelat gol, a més d'un Sergio Ramos que va acabar com a atacant. Però la fluïdesa no va aparèixer ni els innombrables centres a l'àrea van trobar rematador, excepte un del davanter serbi, també amb destinació el pal. Aquesta vegada, amb l'Athletic ja pràcticament renunciant a donar la sorpresa, no va haver-hi miracle.



FITXA TÈCNICA



-RESULTAT: REIAL MADRID, 0 - ATHLETIC CLUB, 0.

-ALINEACIONS.

REIAL MADRID: Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Militao (Nacho, min.57), Mendy; Kroos, Valverde, Modric; Rodrygo (Beli, min.62), Benzema i Vinicius Jr (Jovic, min.71).

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Yerai, Unai Núñez, Íñigo Martínez; Lekue, Dani García, Vesga, Yuri; Raúl García, Kodro (Villalibre, min.73) i Williams (Beñat, min.86).

-ÀRBITRE: Xai Vega (C.Càntabre). Va amonestar a Sergio Ramos (min.87), pel Reial Madrid.

-ESTADI: Santiago Bernabéu.