Dos detinguts per cultivar més de 1.000 plantes de marihuana en un taller clandestí de cotxes a Calonge

Els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Policia Local de Calonge (Baix Empordà), han detingut dos homes, de 18 i 27 anys, per cultivar més de 1.000 plantes de marihuana en un taller clandestí de cotxes al municipi. Els fets es remunten a divendres passat quan agents de la Unitat de Medi Ambient dels Mossos es dirigien a fer una inspecció en una zona industrial de Calonge on sospitaven que hi podia haver una nau utilitzada com a taller il·legal. Quan hi van arribar van trobar la persiana mig oberta i van veure que a l'exterior hi havia acumulació de pneumàtics i una petita crema de residus. A l'interior, a més, van observar diversos cotxes en fase de reparació. Els agents hi van entrar i van identificar l'home que estava a dins de les instal·lacions. Aleshores, van veure que a l'entrada de la nau hi havia un planter de marihuana i van detectar que el quadre elèctric estava manipulat.

Els agents van sentir sorolls i van pujar al pis superior, on van localitzar un segon home que custodiava una plantació de més de 700 plantes. Al lloc també hi havia tres armes curtes i un subfusell d'aire comprimit amagat sota d'un sofà.

Davant de la troballa, els agents van demanar recolzament d'efectius de la comissaria de Sant Feliu de Guíxols. Els agents desplaçats van inspeccionar la nau a fons, on van trobar repartides en tres estances, perfectament habilitades per al cultiu prop de 738 plantes d'uns 40 centímetres d'alçada, 306 més de petites i 224 grams de marihuana ja seca. La droga comissada tindria un valor total al mercat d'uns 130.000 euros.

Els Mossos van detenir els dos joves com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública (tràfic de drogues) i un de defraudació de fluid elèctric. La policia local de Calonge i els agents van desmantellar la plantació.

Els arrestats, que no tenien antecedents, van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.