Emotiu minut de silenci en record a la nena ofegada per la seva mare a Girona

Desenes de persones han fet un minut de silenci a la plaça del Vi de Girona en record a la nena de 10 anys ofegada ahir per la seva mare i en suport a la seva família i amistats.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha dirigit unes breus paraules abans que la plaça emmudís. "El conjunt de la ciutat ens hem volgut reunir com a mostra de suport cap a la família, les amistats i la comunitat educativa de la qual formava part", ha dit en record a la nena. "No hi ha paraules de consol davant successos tan dramàtics; però com a mínim, amb aquest acte, la ciutadania expressa la seva solidaritat cap a aquelles persones que pateixen en aquests moments tan difícils", ha afegit.

Les desenes de persones que hi havia a la plaça han guardat un minut de silenci, trencat per un aplaudiment final. Per part de l'Ajuntament, hi han assistit regidors de l'equip de govern i de la resta de grups municipals. També hi eren, entre d'altres, el cap de la Regió Policial de Girona, el comissari Josep Milan; el cap de la Policia Municipal, l'intendent Joan Jou; el diputat socialista Marc Lamuà, i directors i delegats de serveis territorials (com el d'Interior, Albert Ballesta; el de Justícia, Jordi Martinoy, o el d'Empresa, Josep Polanco).

A disposició judicial dijous

El crim va tenir lloc ahir a primera hora de la tarda en un pis de la ronda Ferran Puig de Girona. Poc després de les tres de la tarda, la mare, una dona de 49 anys, va trucar al 112 dient que havia matat la seva filla, una nena de 10 anys.

Mossos d'Esquadra i serveis d'emergències van anar fins al domicili. La nena va ingressar en estat crític a l'hospital Josep Trueta, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. La policia va detenir la mare i, després d'endur-se-la a comissaria, la van tornar a traslladar fins al domicili per fer la reconstrucció del crim. Allà, en presència de la comitiva judicial, els agents d'investigació i el seu advocat, la dona va tornar a reconèixer els fets. Va explicar que havia adormit la seva filla amb medicaments i que, després, l'havia ofegada a la banyera.

La mare es troba ara sota custòdia policial. Es preveu que aquest dijous passi a disposició judicial al jutjat d'instrucció número 1 de Girona, que és qui s'ha fet càrrec del cas.