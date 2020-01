Un davanter «ràpid» i un «bon rematador» que anirà molt bé al Girona

La de Brandon Thomas és l'enèsima incorporació d'aquesta temporada que, a priori, fa patxoca. Per nom, currículum i potencial. Una altra cosa és comprovar si a l'hora de veritat acabarà funcionant, perquè amb d'altres cares noves de l'estiu passat fins ara no s'ha produït. Sobre el paper, fitxatge de luxe el que ha tancat el Girona, que reforça encara més una plantilla plena de noms. A l'espera de saber si l'atacant funcionarà o no, les primeres reaccions al seu aterratge a Montilivi no s'han fet esperar. En parla d'ell Dejan Lekic, amb passat blanc-i-vermell i qui també ha compartit vestidor amb Brandon. Va ser al Mallorca, la temporada 16/17. La del descens del conjunt balear a la Segona Divisió B. El serbi valora molt positivament el seu fitxatge i creu que el Girona en sortirà beneficiat.

34 partits va disputar Lekic a Palma i va fer 7 gols. Va millorar aquests números Brandon, amb 39 aparicions i una dotzena de dianes. No eren la parella titular habitual perquè el serbi solia saltar al camp a les segones parts, però un i altre es compenetraven prou bé. «És un futbolista amb molt bones qualitats. Una de les seves millors virtuts és la velocitat que té amb i sense pilota. També presenta un molt bon joc amb tots dos peus. És un excel·lent rematador i pot xutar des de qualsevol posició», valora. Lekic està convençut que el de Santanyí és «ara mateix un futbolista pel Girona» i que la seva arribava pot «ajudar moltíssim» a un equip que reforça així el seu atac. «Els pot donar un cop de mà i segur que ho farà molt bé», assevera. A part de repetir més d'un cop que es tracta d'un jugador «molt ràpid», també considera que «es pot complementar amb Stuani, ara mateix la referència». I ho justifica: «Els seus perfils són bastant diferents i això és clau per tenir més arguments en atac».

Continua: «Vaig coincidir amb ell una temporada al Mallorca, el conec molt bé com a persona i també les seves aptituds com a futbolista. Té un perfil que pot encaixar perfectament a Girona. Estic convençut que s'adaptarà ràpid. L'estil de l'equip l'afavoreix. Solen jugar mirant cap endavant, ofensivament i tenint la pilota. D'ocasions en sol tenir i segur que les transforma si té gent no només com Stuani, sinó també com Brandon».

A tot això, treu ferro a la irregular primer volta dels gironins, als que situa «lluitant per pujar» en els propers mesos. «Poden competir contra qualsevol equip. Fins ara no ha tingut massa sort, però té partits per davant i estic segur que poden fer molt més. Tenen futbolistes bons. Ha d'estar a Primera la temporada vinent, això està clar». S'ho mira des de la distància Lekic, ara mateix a Sèrbia esperant propostes per jugar. Després de no continuar al Cadis, té alguna oferta de Segona B que ha declinat a l'espera de poder sumar com a mínim un any més a la Segona Divisió A.