Casemiro derroca amb dos gols l'ordre del Sevilla

El Reial Madrid ha vençut aquest dissabte per 2-1 al Sevilla FC, amb dos gols de Carlos Henrique Casemiro, en un partit corresponent a la vintena jornada de LaLiga Santander i que ha amagat el retorn de Julen Lopetegui a l'estadi madrilista com a cap de la banqueta rival. Després del seu abrupte adéu al Reial Madrid a la tardor de 2018, era la primera vegada que Lopetegui visitava el club blanc en tasca oficial. Iha sortit capcot de la seva cita en el Santiago Bernabéu, amb 35 punts per a seguir provisionalment en la quarta posició de la taula.

Mentrestant, els amfitrions han pres la iniciativa en el lideratge amb 43 punts, a l'espera del que faci el Barça contra el Granada, i han prolongat la seva bona ratxa després d'haver conquistat recentment la Supercopa d'Espanya a la ciutat de Gidda (l'Aràbia Saudita).

La seva volta a la rutina de lliga presagiava dificultat, com s'ha plasmat en la primera mitja hora. Només el xut de Toni Kroos des de la frontal de l'àrea, a passada de Luka Modric, ha trencat la monotonia del ritme inicial. També han destacat les carreres de Rodrygo Goes des del costat esquerre, deixant l'altra banda al recuperat Lucas Vázquez.

La presència de l'extrem gallec era la principal novetat en l''onze' titular de Zinédine Zidane, al costat de l'absència de Karim Benzema. Les regnes de tot aquest pla han estat per a Modric, ben secundat per Kroos per a contrarestar el centre del camp disposat per Lopetegui.

Éver Banega, Fernando Reges i Nemanja Gudelj han estat els seus triats i no han decebut en una primera part de pura contenció, i on a més el seu company Luuk de Jong ha tingut la millor ocasió. No en va, l'ariet holandès ha rematat gairebé a l'esquadra un córner botat pel mateix Banega, aprofitant-se d'un bloqueig que Gudelj havia fet a Éder Militão.

En una jugada més pròpia d'altres esports com el bàsquet, els jugadors i aficionats visitants han celebrat el punt a l'espera que l'àrbitre, Juan Martínez Munuera, donés validesa a instàncies del VAR. No obstant això, Munuera ha interpretat que l'atacant sevillista ha fet falta al defensor del Reial Madrid amb l'espatlla.

Entre protestes del Sevilla, especialment de Lopetegui des de la seva àrea tècnica, s'ha reprès el joc per a esgotar els 45 minuts d'arrencada i en un clima que el millor estava encara per arribar a la gespa del Bernabéu. Malgrat que cap dels entrenadors ha mogut fitxa en tornar de vestuaris, s'ha notat una empenta diferent.



Segona part



Sergio Reguilón, curiosament cedit pel Reial Madrid al Sevilla, s'ha animat més pel seu lateral esquerre i ha provocat que s'estiressin les línies de l'atac visitant. Mentrestant, l'equip local ha trobat una escletxa per a obrir el marcador en un llançament cuinat a foc lent.

Amb un acostament pel seu costat destre, Casemiro ha robat una pilota disputada i ha passat a Jovic prop de l'àrea; l'ariet serbi, que ha vist com el seu company seguia en l'ofensiva en lloc de replegar-se, li ha filtrat una assistència perquè el '14' culminés la jugada escapolint-se de Gudelj i 'picant' la pilota davant la sortida del porter Tomas Vaclik.

Gairebé a continuació, just després que Zidane introduís en el camp a Benzema i Vinicius, el Sevilla ha aconseguit la igualada en una altra acció polèmica. Un aldarull en el pic de l'àrea ha acabat amb Munir El Haddadi al terra, sota l'atenta mirada de Raphaël Varane, i tothom mirant si la pilota fregava o no a la mà del davanter sevillista.

De Jong ha estat rabent per a agafar aquesta pilota sense amo i perfilar-se fins a connectar un xut ajustat al pal llarg, imparable per a Thibaut Courtois. L'arquer belga havia tingut escàs treball, però s'ha trobat amb una definició precisa mentre els seus companys de saga protestaven a l'àrbitre.

Des del VAR no s'ha posat cap objecció al llançament i l'1-1 ha pujat al marcador, encara que ha durat tan sols cinc minuts. Del 64 al 69, aquesta bretxa en el cronòmetre ha estat el que han trigat els locals a tornar a avançar-se. Amb l'ofensiva bolcada cap al costat de Lucas Vázquez, Modric ha vist que el de la Corunya es fabricava un petit buit per a realitzar un centre al cor de l'àrea sevillana i que Casemiro fes un cop de cap al fons de la xarxa.

Ben situat entre els centrals rivals, aquest doblet del migcampista brasiler ha donat la tranquil·litat que Zidane perseguia. Per a major inri, s'han succeït diversos intents des de lluny a la recerca del 3-1. Vinicius i Modric, i entre mitjanes el mateix Casemiro, amb l'esquerrana, han protagonitzat més perill madridista.

Fins i tot Kroos ha fregat el gol en el tram final, arran d'una galopada de Vinicius fins a la línia de fons i que ha continuat amb una passada enrere, rematat bé per l'alemany; Vaclik ha repel·lit tal llançament i ha mantingut amb alguna cosa esperança als visitants per al temps afegit.

L'empat ha estat en bota de Youssef En-Nesyri, flamant fitxatge del mercat hivernal, però que ha tirat desviat un xut en carrera després d'un robatori oportú de pilota. Aquí ha mort la trobada i amb això el repte del Sevilla al Bernabéu, que encara compte per derrota cada vegada que es veu les cares amb un Reial Madrid que estigui entrenat per Zidane.



Fitxa tècnica

--RESULTAT: REIAL MADRID, 2 - SEVILLA, 1 (0-0, al descans).

--ALINEACIONS.

REIAL MADRID: Courtois; Carvajal, Varane, Militão, Marcelo (Mendy, min. 70); Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vázquez, Rodrygo (Vinicius, min. 61) i Jovic (Benzema, min. 61).

SEVILLA: Vaclik; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Banega (Rony Lopes, min. 80), Fernando, Gudelj; Vázquez (Óliver Torres, min. 75), De Jong i Munir (En-Nesyri, min. 65).

--GOLS:

1-0, min. 57: Casemiro.

1-1, min. 64: De Jong.

2-1, min. 69: Casemiro.

--ÀRBITRE: Martínez Munuera (C.Valencià). Va amonestar amb targeta groga a Modric (min. 37) i Carvajal (min. 87) per part del Reial Madrid; i a Banega (min. 54) al Sevilla.

--ESTADI: Santiago Bernabéu, 72.512 espectadors.

--INCIDÈNCIES: En els prolegòmens del partit, els futbolistes del Sevilla van fer el passadís de campió als del Reial Madrid, amb motiu del seu recent títol de la Supercopa d'Espanya conquistat a Gidda (l'Aràbia Saudita).