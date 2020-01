Trapero arriba a l'Audiència Nacional pel judici per l'actuació dels Mossos el 20-S i l'1-O

El major Josep Lluís Trapero, excap dels Mossos d'Esquadra, ja ha arribat a l'Audiència Nacional, on aquest dilluns comença el judici per l'actuació del cos policial el 20-S i l'1-O i que s'allargarà diverses setmanes. Trapero ha arribat quan faltava un quart per les 9 del matí, acompanyat de la seva advocada, Olga Tubau.

Pocs minuts abans, s'ha presentat l'actual cap dels Mossos, Eduard Sallent, vestit de paisà, en suport a Trapero. En el judici, també s'asseuran al banc dels acusats l'exsecretari general del Departament d'Interior Cèsar Puig; l'exdirector general dels Mossos Pere Soler i la intendent del cos Teresa Laplana.

La fiscalia sol·licita 11 anys de presó i 11 d'inhabilitació per a Trapero, Soler i Puig per rebel·lió i 4 de presó i 11 d'inhabilitació a Laplana per sedició.