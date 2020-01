El temporal Gloria ja ha deixat més de 400 litres a les comarques de Girona

L'entrada i sortida de la Urbanització Guilleries està tallada a Viladrau per inundacions

L'entrada i sortida de la Urbanització Guilleries està tallada a Viladrau per inundacions Guàrdia Municipal de Viladrau

El temporal Gloria va de baixa i és hora de fer balanç de les acumulacions d'aigua que ha deixat el temporal. S'han superat els 400 litres en algunes localitats.

El Servei Meteorològic de Catalunya proporciona dades de les últimes pluges i destaca que des del diumenge i fins avui a les vuit del matí, a Viladrau s'han acumulat 420,7 litres.

Aquests són els principals registres de les comarques de Girona:



Viladrau: 420,7 litres

Mieres: 389,7 litres

Olot: 321,6 litres

Sant Pau de Segúries: 305,4 litres

Molló: 275,2 litres

La Vall d'en Bas: 273,2 litres

Cassà de la Selva: 271,3 litres

Santa Coloma de Farners: 266,6 litres

Sant Joan de les Abadesses: 262,9 litres

Anglès: 249,1 litres

Girona: 235,1 litres

Protecció Civil recorda que la situació continua sent de risc i el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que es mantinguin les precipitacions les hores que vénen i per això, cal mantenir la precaució per si es produís un nou increment de cabals dels rius.