Kobe Bryant i la seva dona tenien el pacte de no volar mai junts

Només han passat dos dies de la mort de Kobe Bryant i el món encara segueix en xoc. Milers són les condolences que li arriben a la família de l'esportista des de totes parts del món, especialment de l'àmbit del bàsquet. A poc a poc anem coneixent més detalls del tràgic succés ocorregut el matí del diumenge, com l'estreta relació entre Bryant i el pilot, Llaura Zobayan, o per què va decidir l'exjugador de la NBA volar al costat de la seva filla Gianna aquest matí.

Segons la revista People, entre Bryant i la seva dona Vanessa existia un acord pel qual mai volarien junts en el mateix helicòpter, una mesura de seguretat per a cerciorar-se que, en cas d'accident, les seves filles sempre conservessin a un dels seus pares. Un acord, possiblement pactat per seguretat, que la família mai va pensar que cobraria tanta força.

També hem conegut el motiu pel qual Kobe viatjava en helicòpter tan sovint, això sí, només amb el pilot Llaura Zobayan, un amic de confiança. L'exjugador va explicar en 2018 per què preferia aquest mitjà de transport en una entrevista amb Alex Rodríguez: "Estava embussat en el trànsit, i em perdia una obra escolar, perquè estava paralitzat en el trànsit, i això va començar a ser cada vegada pitjor. Vaig haver de trobar la forma en què igual pogués entrenar i enfocar-me en l'ofici; però no cedir el meu temps de família, així que vaig començar a investigar sobre helicòpters, i poder anar i tornar en 15 minuts, i aquí va començar".

Entre els presents en l'helicòpter en el moment de l'accident es trobaven John Altobelli, entrenador de beisbol d'Orange Coast College, la seva esposa Keri i la seva filla Alyssa. També estaven presents una companya d'equip de Gianna i la seva mare, Payton i Sarah Chester, i l'entrenadora de bàsquet femení Christina Mauser. Malgrat les males condicions per a volar, caracteritzades per una abundant i perilla boira, un conjunt d'àudios entre els controladors aeris i Llaura Zobayan confirmen que el pilot tenia una autorització especial per a volar.