Girona canvia gespa per vegetació mediterrània més resistent al canvi climàtic

L'Ajuntament de Girona ha començat a substituir els espais de gespa de la ciutat per vegetació mediterrània, que són més resistents al canvi climàtic. A més, aquest canvi també reduirà el consum d'aigua, perquè la gespa requereix moltes hores de rec i cada vegada en seran més, tenint en compte que les pluges cada vegada seran menys sovint i més intenses.

Actualment, el 44% dels parterres a la ciutat són de gespa i es preveu anar-los canviant de forma progressiva. El primer d'ells ha estat el de l'encreuament de la plaça d'Europa. A més, el govern local també preveu recrear un hàbitat d'un bosc mediterrani a la rotonda Tete Montoliu (al barri de Domeny) que serveixi de refugi i faciliti l'aliment a la fauna silvestre.

En els pressupostos participats del 2018, el barri va escollir que es plantés un arbrat en aquesta rotonda. Fins ara només hi havia gespa, però aprofitant la plantació que va escollir la ciutadania, les brigades municipals volen instal·lar-hi un "node de biodiversitat" on els animals puguin viure-hi. A la vegada, també suposarà una reducció del rec d'aigua.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha detallat que "la sostenibilitat ha ser un dels eixos de la ciutat" i per això ha avançat que s'adaptaran "totes les àrees" per convertir la ciutat "en un exemple en polítiques d'adaptació al nou context climàtic".

Madrenas ha apuntat que "els espais verds són especialment valorats per la ciutadania" i per això aposten per un "canvi en la manera de gestionar-los" perquè en un futur no sigui tan costós de mantenir-los.

Amb això es vol aconseguir que les gespes que no tenen cap ús lúdic es substitueixin per plantes autòctones que, a la vegada, afavoreixin la vida d'animals silvestres, menys manteniment i menys aigua de rec.