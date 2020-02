La Mobile Week Girona 2020 girarà al voltant de la tecnologia com a eina d'inclusió social. Les activitats principals tindran lloc els dies 20 i 21 de febrer, amb conferències, taules rodones i tallers al Centre Cultural La Mercè. Però aquest any, per primer cop, la programació s'allarga i abastarà tota aquella setmana, gràcies a la implicació d'entitats i col·legis professionals que han organitzat actes a les seves seus. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, subratlla que després de la prova pilot del 2019 –que va permetre estendre la Mobile Week al territori- ara aquesta "aposta" es consolida. "És una realitat: tots estem cridats a transformar la nostra societat a través de la tecnologia i la sostenibilitat", ha ressaltat.

El lema que guia aquesta Mobile Week és 'Tecnologia per a la ciutadania'. I per això, els dies 20 i 21 de febrer, els actes que s'han programat a La Mercè posaran damunt la taula el paper que juguen les noves tecnologies com a eina d'inclusió social.

L'expert en estàndards W3C i govern obert i coordinador de l'Oficina Espanyola del World Wide Web Consortium, Chus García, pronunciarà la conferència inaugural. Tot seguit, tindrà lloc un espai de debat sobre els estereotips de gènere en les professions anomenades STEM (acrònim en anglès de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques). I després, una taula sobre les professions, que comptarà amb la participació de representants de diverses entitats (com la Cambra de Comerç; els col·legis d'aparelladors, arquitectes i enginyers; l'associació d'empreses de noves tecnologies, l'AENTEG, i l'Associació Digitals Girona).

En paral·lel, el mateix 20 de febrer al matí es farà un taller sobre l'evolució dels llenguatges. A la tarda, la Mobile Week Girona es traslladarà a la Universitat de Girona, amb una sessió coordinada per la professora Carmen Echazarreta en què es parlarà del valòmetre, el sistema europeu d'indicadors empresarials per a la gestió basada en valors, i es debatrà sobre els reptes de les empreses al segle XXI.

La jornada del 21 de febrer començarà amb un espai taller sobre continguts accessibles per a totes les persones, en què participaran representants d'entitats com l'Associació Multicapacitats, Fundació Tutelar, Fundació Ramon Noguera, Astrid 21, MIFAS i de l'empresa Tothomweb. A continuació, l'Associació Digitals Girona coordinarà un debat amb empreses i entitats tecnològiques sobre com les noves tecnologies faciliten la inclusió professional i social de totes les persones.

A la tarda, tindran lloc les conferències participatives (anomenades 'desconferències') de l'AENTEG, en què es parlarà sobre gent gran i tecnologia i sobre addiccions digitals. A més, també se celebrarà la sessió 'Girona en positiu. La Girona de les solucions', coordinada per l'Associació En Positiu i en el marc de la qual es plantejaran solucions en els àmbits de les professions, les tecnologies per a persones amb capacitats i la programació i la robòtica educativa.

Activitats durant tota la setmana

Enguany, les activitats de la Mobile Week Girona s'allargaran tota la setmana del 17 al 21 de febrer, gràcies a la implicació d'entitats i col·legis professionals (que han organitzat diferents actes a les seves seus). El 17 de febrer, al col·legi d'aparelladors es farà el debat 'Domòtica, una solució per a la inclusió'; el dia 18, el Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona acollirà la xerrada 'Enginys, inclusió i persones, un debat necessari'; el dia 19, el col·legi d'arquitectes ha organitzat una xerrada sobre accessibilitat universal, i el dia 20 la Cambra de Comerç coordinarà una sessió sobre l'ús efectiu i responsable de les xarxes socials per als joves (en concret, aquells menors de 30 anys).

A més, de l'11 al 21 de febrer es podrà visitar al claustre del Centre Cultural La Mercè l'exposició 'Capacitats i preparats', una mostra didàctica sobre com les noves tecnologies digitals ajuden a la inclusió professional i social.

La Mobile Week, impulsada per Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), va néixer fa quatre anys a Barcelona amb l'objectiu de posar a l'abast dels ciutadans i ciutadanes un espai de participació i reflexió sobre la tecnologia. Aquest 2020, Girona hi participa per segon any consecutiu.