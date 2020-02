Els codis 'secrets' de Netflix per accedir a les categories més ocultes

L'enorme catàleg de Netflix fa que a vegades resulti farragós explorar alguns dels seus continguts. Més enllà de les estrenes que tot fanàtic de les series coneix i de les promocions de la pròpia plataforma de 'streaming', molts dels seus títols poden quedar ocults per a l'usuari mitjà, sepultats sota una allau de produccions i capítols.

Per tractar de solucionar aquest problema, la pàgina web Netflix Codes ha publicat una llista de codis que permeten als usuaris accedir a categories i subcategories de la plataforma d'una manera més senzilla. Aquests números deixen triar també entre continguts més específics, que d'una altra manera seria gairebé impossible localitzar.

Aquests codis s'utilitzen en combinació amb la pròpia web de Nexflix, afegint-los al final de la següent url en un navegador d'internet: http://www.netflix.com/browse/genre/.

D'aquesta forma, els usuaris podran trobar de manera directa les ficcions que la plataforma ha classificat, per exemple, per gèneres: animació, acció, comèdia, biografies, drama terror...

Aquests són tots els codis 'secrets' de Netflix:



Acció i aventura (1365)

Pel·lícules sobre còmics i superherois (10118)

Pel·lícules de l'Oest (7700)

Acció i aventures d'espies (10702)

Acció i aventures policíaques (9584)

Pel·lícules d'arts marcials (8985)

Acció i aventura bèl·liques (2125)

Pel·lícules asiàtiques d'acció (77232)

Clàssics d'acció i aventura (46576)

Comèdies d'acció (43040)

Thrillers d'acció (43048)

Aventures (7442)

Anime (7424)

Anime de terror (10695)

Animes fantàstics (11146)

Sèries d'anime (6721)

Anime per adults (11881)

Anime d'acció (2653)

Anime de comèdia (9302)

Animes de drama (452)

Llargmetratges anime (3063)

Anime de ciència-ficció (2729)

Pel·lícules per tota la família (783)

Educatives per a nens (10659)

Disney (67673)

Pel·lícules basades en llibres per a nens (10056)

Llargmetratges familiars (51056)

Pel·lícules per nens de 0 a 2 anys (6796)

Pel·lícules per nens de 2 a 4 anys (6218)

Pel·lícules per nens de5 a 7 anys (5455)

Pel·lícules per nens de 8 a 10 anys (561)

Pel·lícules per nens de 11 a 12 anys (6962)

Dibuixos animats TV (11177)

TV infantil (27346)

Amb música per a nens (52843)

Històries d'animals (5507)



Pel·lícules clàssiques (31574)

Cinema negre (7687)

Pel·lícules clàssiques de guerra (48744)

Epopeies (52858)

Comèdies clàssiques (31694)

Drames clàssics (29809)

Ciència-ficció i fantàsia clàssica (47147)

Thrillers clàssics (46588)

Westerns clàssics (47465)



Comèdies (6548)

Comèdies d'esports (5286)

Monòlegs d'humoristes (11559)

Comèdies juvenils (3519)

Comèdies d'humor negre (869)

Comèdies nocturnes (1402)

Falsos documentals (26)

Comèdies polítiques (2700)

Comèdies d'embolic (9702)

Paròdies (4922)

Comèdies romàntiques (5475)





Pel·lícules de culte (7627)

Pel·lícules de terror de culte (10944)

Ciència-ficció i fantàsia de culte (4734)

Pel·lícules de terror de sèrie B (8195)

Comèdies de culte (9434)



Documentals (6839)

Documentals sobre política (7018)

Documentals religiosos (10005)

Documentals biogràfics (3652)

Documentals sobre crims (9875)

Documentals històrics (5349)

Documentals bèl·lics (4006)

Documentals sobre esports (180)

Documentals de música i concerts (90361)

Documentals de viatges i aventures (1159)

Documentals sobre ciència i naturalesa (2595)

Documentals socials i culturals (3675)



Drames (5763)

Drames d'esports (7243)

Drames de temàtica LGBTQ (500)

Drames independents (384)

Drames juvenils (9299)

Drames bèl·lics (11)

Drames biogràfics (3179)

Drames clàssics (29809)

Drames policíacs (6889)

Drames basats en llibres (4961)

Drames basats en fets reals (3653)

Lacrimògenes (6384)

D'època (12123)

Drames polítics (6616)

Drames romàntics (1255)

Drames sobre el món de l'espectacle (5012)

Drames socials (3947)



Pel·lícules internacionals (7462)

Pel·lícules Llatinoamericanes (1613)

Pel·lícules Orient Mitjà (5875)

Pel·lícules de Nova Zelanda (63782)

Pel·lícules russes (11567)

Pel·lícules escandinaves (9292)

Cinema d'autor (29764)

Pel·lícules africanes (3761)

Pel·lícules australianes (5230)

Pel·lícules belgues (262)

Pel·lícules coreanes (5685)

Pel·lícules del Sud-est Asiàtic (9196)

Pel·lícules espanyoles (58741)

Pel·lícules gregues (61115)

Pel·lícules alemanyes (58886)

Pel·lícules franceses (58807)

Pel·lícules d'Europa de l'Est (5254)

Pel·lícules holandeses (10606)

Pel·lícules irlandeses (58750)

Pel·lícules japoneses (10398)

Pel·lícules italianes (8221)

Pel·lícules de l'Índia (10463)

Pel·lícules xineses (3960)

Pel·lícules britàniques (10757)

Pel·lícules de temàtica LGBTQ (5977)

Comèdies de temàtica LGBTQ (7120)

Drames de temàtica LGBTQ (500)

Pel·lícules romàntiques de temàtica LGBTQ (3329)

Documentals de temàtica LGBTQ (4720)

Sèries TV de temàtica LGBTQ (65263)

Pel·lícules de terror (8711)

Pel·lícules de terror de sèrie B (8195)

Llargmetratges sobre bestioles feroces (6895)

Pel·lícules de terror de culte (10944)

Pel·lícules de terror de les profunditats marines (45028)

Comèdies de terror (89585)

Pel·lícules de monstres (947)

Pel·lícules sobre psicòpates i assassins en sèrie (8646)

Pel·lícules de terror sobrenatural (42023)

Juvenils d'esglais (52147)

Pel·lícules de terror de vampirs (75804)

Pel·lícules de terror amb homes llop (75930)

Pel·lícules de terror amb zombis (75405)

Històries satàniques (6998)

Pel·lícules independents (7077)

Pel·lícules experimentals (11079)

Acció i aventures independents (11804)

Thrillers independents (3269)

Pel·lícules independents romàntiques (9916)

Comèdies independents (4195)

Drames independents (384)



Música (1701)

Amb música per a nens (52843)

Música country i folk (1105)

Jazz i música easy-listening (10271)

Música llatina (10741)

Concerts urbans i de ball (9472)

Concerts de músiques del món (2856)

Concerts de rock i pop (3278)

Musicals (13335)

Musicals clàssics (32392)

Musicals disney (59433)

Musicals sobre el món de l'espectacle (13573)

Musicals teatrals (55774)

Pel·lícules romàntiques (8883)

Preferides romàntiques (502675)

Romàntiques excèntriques (36103)

Pel·lícules independents romàntiques (9916)

Drames romàntics (1255)

Pel·lícules romàntiques sensuals (35800)

Pel·lícules romàntiques clàssiques (31273)

Comèdies romàntiques (5475)

Ciència-ficció i fantàstiques (1492)

Ciència-ficció i fantàsies d'acció (1568)

Ciència-ficció amb extraterrestres (3327)

Ciència-ficció i fantàsies clàssiques (47147)

Ciència-ficció i fantàsies de culte (4734)

Aventures de ciència-ficció (6926)

Drames de ciència-ficció (3916)

Pel·lícules de terror de ciència-ficció (1694)

Thrillers de ciència-ficció (11014)

Pel·lícules sobre esports (4370)

Comèdies d'esports (5286)

Documentals sobre esports (180)

Drames d'esports (7243)

Pel·lícules sobre beisbol (12339)

Pel·lícules sobre futbol americà (12803)

Pel·lícules sobre boxa (12443)

Pel·lícules de futbol (12549)

Arts marcials, boxa i lluita lliure (6695)

Pel·lícules sobre bàsquet (12762)

Esport i exercici (9327)

Thrillers (8933)

Thrillers d'acció (43048)

Thrillers clàssics (46588)

Thrillers policíacs (10499)

Thrillers independents (3269)

Pel·lícules de mafiosos (31851)

Thrillers psicològics (5505)

Thrillers polítics (10504)

Misteris (9994)

Thrillers de ciència-ficció (11014)

Thrillers d'espies (9147)

Thrillers sensuals (972)

Thrillers sobrenaturals (11140)

Sèries (83)

Sèries TV britàniques (52117)

Programes de TV clàssics (46553)

Sèries TV policíaques (26146)

Sèries TV de culte (74652)

Sèries TV de gastronomia i viatges (72436)

TV infantil (27346)

Sèries TV coreanes (67879)

Minisèries (4814)

Sèries TV bèl·liques (25804)

TV sobre ciència i naturalesa (52780)

TV d'acció i aventures (10673)

Comèdies TV (10375)

Docuseries (10105)

Drames TV (11714)

TV de terror (83059)

Misteris TV (4366)

Ciència-ficció i fantàstiques de TV (1372)

Reality TV (9833)

Sèries TV juvenils (60951)