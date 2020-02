Benvinguts a Fontajau

Només vint-i-quatre dies més tard que el desbordament del Ter deixés inservible Fontajau, el pavelló gironí tornarà a viure aquest migdia un ambient gairebé únic en qualsevol pista de bàsquet femení europeu. Les hores de treball de molta gent, i un parquet arribat des de Tarragona via cessió per part de la Generalitat faran que més de 4.000 persones –amb la novetat que la grada jove també estarà oberta– vegin en directe un partit que ja s'ha convertit en un autèntic clàssic: un Spar Citylift Girona – Perfumerías Avenida (13.00, Teledeporte). En un costat, la plantilla amb més jugadores de renom que ha tingut mai l'Uni –Palau, Xargay, Vasic, Bishop, Elonu, Mendy, Coulibaly, Araujo, Andusic... o, reapareixent avui després de cinc mesos lesionada, Núria Martínez– i a l'altre costat un Salamanca que, tot i semblar que començava la temporada un esgraó per sota, ha anat creixent deslliurada del desgast de l'Eurolliga amb Sílvia Domínguez, dues nord-americanes de les que valen molts diners (Jewell Lloyd i Tiffany Hayes) i la darrera incorporació de l'anglesa Temi Fagbenle. En els dos precedents d'aquesta temporada, Supercopa a Fontajau i partit de la primera volta a Salamanca, l'Uni es va emportar dues victòries però el sotrac gironí del gener, pels canvis a la plantilla i sobretot per la davallada física de peces claus, ha permès l'equip que entrena Miguel Ángel Ortega arribar al clàssic d'aquest migdia liderant la Lliga Femenina-1.

«Tornar a entrenar a Fontajau, veure que el parquet és el seu lloc i com ha treballat tothom per aconseguir que el pavelló estigui en bones condicions que les jugadores estiguin amb un somriure permanent», va explicar Èric Surís després que divendres, per primer cop després de la inundació, el seu equip s'entrenés al pavelló on avui jugaran contra el Perfumerías Avenida per tercer cop aquesta temporada: «És un clàssic que arriba just després del preolímpic, on algunes jugadores nostres han disputat tres partits en pocs dies, però no crec que s'hagi de parlar molt de com ha caigut el clàssic en el calendari sinó centrar-nos en intentar preparar-lo bé i guanyar com vam fer en els dos anteriors». Els compromisos internacionals han permès que el descans hagi estat mínim per a bona part de la plantilla de l'Uni, Magali Mendy va ser tallada al darrer dia per França però va fer tots els entrenaments previs, i físicament el nivell de l'equip no serà sensiblement molt diferent que el de l'aturada. Núria Martínez té l'alta mèdica, però la seva entrada a l'equip «serà progressiva», mentre que Sonja Vasic no ha tingut la millor setmana física i Laia Palau o Magali Mendy acumulen molta càrrega en aquests moments de la temporada. «Mentalment tenim les piles carregades i també tenim moltes ganes de retrobar-nos amb l'afició, que em consta que omplirà el pavelló per gaudir d'un gran ambient en un clàssic que segur que seran 40 minuts molt intensos».

Des de Salamanca, el Perfumerías Avenida arriba amb la confiança que no han perdut cap partit des del mes de novembre, 11 victòries consecutives en Lliga i sense problemes en l'Eurocup, que s'ha reforçat amb una jugadora, Fagbenle, que va compartir amb Xargay i Vasic un lloc en el millor cinc del darrer Campionat d'Europa. La grip que ha patit Laura Gil aquesta setmana és el principal maldecap d'Ortega per al seu retorn a Girona, on va entrenar la primera meitat de la temporada 2015/2016.