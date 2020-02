El tercer sol il·lumina la cuina de Fina Puigdevall

Les Cols d'Olot és el nou soci del selecte club dels tres sols Repsol. La guia de la petroliera també ha distingit el treball de dos restaurants gironins amb el seu primer sol. Es tracta de Sol Blanc (Pals) i Castell de Peralada.

La cuina de Fina Puigdevall s'uneix a referents gastronòmics catalans a l'elit dels tres sols com Àbac, Can Jubany, Cocina Hermanos Torres, Disfrutar, El Celler de Can Roca, Lasarte, Tickets y Via Veneto. I ho fa gràcies a "reivindicar el caràcter culinari del lloc on ha nascut i desenvolupat el seu personal projecte que ara comparteix a la cuina amb la seva filla Martina", segons els inspectors gastronòmics de la petroliera.

La guia del 2020 reconeix per primer cop a dos nous restaurants gironins amb un sol. Es tracta de Castell Peralada i Sol Blanc de Pals.