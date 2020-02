La Fageda preveu produir 1.200 tones de cereals per alimentar les vaques lleteres

La Fageda ha activat els camps que va adquirir l'any 2017 amb l'objectiu de produir els seus propis cereals ferratgers per alimentar les vaques. La cooperativa de Santa Pau dedicada a la producció de productes lactis i melmelades ha començat a conrear els terrenys de la finca de La Coromina amb la previsió de produir-hi 1.200 tones d'ordi i blat de moro que ajudin a reduir la dependència externa a l'hora d'alimentar els bovins.

Segons va explicar la cooperativa, els terrenys van començar a treballar-se durant la tardor del 2019. La major part dels camps, unes 17 hectàrees d'un total de 22, s'utilitzaran per plantar-hi dos cereals farratgers en rotació: ordi a l'hivern i blat de moro a l'estiu, que serviran per substituir part dels farratges que fins ara es compraven a agricultors de la zona de la Vall d'En Bas i el pla d'Olot.

«A la tardor ja vam sembrar l'ordi i al mes de maig el recollirem, quan estigui al punt just de maduresa», va explicar Albert Curós, cap de granja de La Fageda i encarregat de coordinar la gestió dels nous conreus. «Esperem recollir-ne entre 500 i 600 tones, que aniran cap a la nostra finca El Casals per ensitjar-se», va afegir.

Tot seguit vindrà el blat de moro, que es recollirà entre setembre i octubre. La previsió de La Fageda és recollir-ne més quantitat que d'ordi. «Creiem que són unes terres de molta qualitat i segons els nostres càlculs amb els cereals recollits aconseguirem arribar a tenir al voltant d'un 90% de les nostres necessitats d'ordi i blat de moro», assegura Curós, que reconeix que «mai havíem arribat a ser tan autosuficients i és una fita molt important per a nosaltres perquè permetrà tenir un control molt més estricte del que mengen les vaques».



Cinc hectàrees per herba de prat

La Fageda destinarà les cinc hectàrees restants a la producció d'herba de prat. Se sembrarà a les zones on sigui més difícil instal·lar-hi un sistema de regadiu, i un cop es reculli el gra i s'ensitgi, el camp servirà per alimentar tant les vedelles com les vaques seques. «Ho vam sembrar el mes de novembre i hi tenim per exemple trèfola, dàctil, festuca i trèvol violeta. En farem unes tres o quatre dalles a l'any», ens comenta l'Albert.

Els camps de La Coromina se sumen als que La Fageda sempre ha tingut dins la finca El Casals, seu de l'empresa garrotxina. En els últims anys aquests terrenys s'han anat reconvertint en espais oberts de pastura per a les vaques. «Ara hi tenim sembrada herba de prat, un aliment que els agrada molt i que també dura molt més», va assegurar Curós.