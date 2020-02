Astèrix, i no els Simpson, ja va predir el coronavirus el 2017

La sèrie 'Los Simpson' ha estat freqüentment notícia per predir o apuntar en els seus capítols fets que a la fi han acabat succeint: va passar amb l'arribada de Donald Trump a la presidència dels EUA, amb el guanyador d'un Nobel d'Economia i fins i tot amb el final de 'Joc de trons'. Però ara, quan estem en plena epidèmia de coronavirus, Astèrix se li ha avançat: el gal més famós del còmic ja es va enfrontar amb Coronavirus en el llibre 'Astèrix a Itàlia', publicat el 2017.

En aquesta entrega, que casualment també té com a marc escènic Itàlia, un dels països més afectats pel coronavirus, Astèrix i Obèlix participen en una cursa de quadrigues en la qual competeixen amb un malvat personatge emmascarat anomenat Coronavirus.

A la cursa, que recorre tot Itàlia, Astèrix i Obèlix viuen mil entrebancs fins a l'etapa final, en què Coronavirus els supera. No obstant això, aquest personatge emmascarat pateix un accident a prop de la meta i a la fi guanyen, un cop més, els gals. Quan es treu la màscara, resulta que Coronavirus és en realitat l'emperador Juli Cèsar, que volia assegurar-se que un romà guanyés la cursa.

La història del malvat personatge

El guionista d''Astèrix a Itàlia', Jean-Yves Ferri explicava a El Periódico al 2017, quan es va publicar aquest còmic, que en aquesta ocasió havia donat el personatge de l'dolent a l'emmascarat romà Coronavirus, identitat sota la qual s'oculta Juli Cèsar. Explicava Ferri, que aquí Cèsar no era tan dolent com sempre, bé, segons es miri: "Li hem donat una dimensió política, és un demagog. Es queda amb la glòria i els aplaudiments encara que no és ell el que ha guanyat. Això ho saben fer perfectament els polítics".

De fet, la carrera és fruit de la corrupció al Senat romà, una cortina de fum per tapar un desviament per sufragar orgies dels fons destinat a arreglar les vies romanes, plenes de clots. "El vaig escriure quan aquí hi va haver el cas Fillon, ara ja una mica oblidat", revela Ferri.

I què amaga la màscara del malvat Coronavirus? "El dolent emmascarat és un clàssic del còmic. Oculta el buit, és una metàfora de la vacuïtat de la competició, que darrere d'un gran campió a què adula tota la gent no hi ha gran cosa", explicava Ferri.