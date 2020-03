Tres mestres d'escoles de Girona, confinats per prevenció

L'Ajuntament de Girona va confirmar ahir que hi ha, com a mínim, tres casos de confinaments de professionals de centres de primària, concretament a l'escola Àgora i El Bosc de la Pabordia. Pel que fa al primer centre, al barri de Sant Narcís (abans rebia el nom de Mare de Déu del Mont), es tracta d'un docent que va començar l'aïllament aquest dilluns, després d'haver constat entre la llista de contactes d'una persona infectada.

A l'escola El Bosc de la Pabordia, ubicada al barri de Palau, es tracta de dos membres de l'equip directiu que ja estan acabant els 14 dies de quarantena i també ha estat estrictament per precaució. «Hi he parlat personalment i estan bé, no tenen símptomes ni febre», va explicar a aquest diari la regidora d'Educació, Eva Palau, que també va apuntar que continuaven fent feina des de casa.

Segons va afirmar la regidora, totes les escoles segueixen amb normal funcionament i estan seguint totes les pautes que estan establint des de la Generalitat, tant el Departament d'Educació com el de Salut, com l'anul·lació d'activitats no lectives i extraescolars organitzades pel mateix Departament. També van suspendre les visites previstes al Saló de l'Ensenyament. Des del consistori, han suspès les activitats escolars fora de l'escola, com al Teatre Municipal o a l'Auditori, i aquelles on han de coincidir alumnes de centres diferents.