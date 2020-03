La pluja, la millor aliada en «l'ordre» de quedar-se confinat

Un ja no sap si ha d'obeir un o altre president d'un o altre lloc. Però davant dels dubtes, la pluja es converteix en el millor aliat contra la propagació del coronavirus i els carrers de Girona queden pràcticament buits i molls. Beneïda pluja, la millor aliada contra les discussions polítiques.

Poca gent caminant pels carrers -i molts d'ells amb mascareta- i pocs vehicles en circulació. Fins i tot i tot hi ha places d'aparcament lliures en llocs impensables. Com si fos un diumenge d'agost. Els supermercats reobren ja sense la bogeria dels primers dies però encara recuperant-se del «saqueig» patit. Al Novavenda de la carretera Barcelona, al migdia encara hi havia moltes lleixes de verdura buides i el personal anava omplint-les de nou. La cua, poca, es fa automantenint la distància. Que ningú toqui ningú. Fins i tot desapareix el neguit del qui està darrere i té pressa per posar tots els seus productes a la cinta. Una disciplina que s'intueix que no durarà massa dies, que els llatins no estem fets per mantenir la paciència.

Òbviament, els comentaris dels clients giren tots entorn al mateix. Coronavirus aquí, coronavirus allà. En fem un gra massa o ens estem quedant curts? No hi ha vida més enllà del virus, però almenys es parla entre desconeguts o hi ha complicitat amb la mirada.

El que un dilluns qualsevol podrien haver estat whatsapps bromejant amb el possible descens de l'Espanyol o el joc lamentable del Girona FC, eren mems o preguntes sobre el monotema. Fotos de nens convertint el menjador en autèntiques «zones zero» o repunts d'indignació: «Cal fer manteniment als parcs aquests dies de confinament, posant en risc els treballadors per una feina no essencial?». I hi adjunta una foto amb un operari d'una empresa en un parc el barri de Sant Pau. I, què passa amb aquella persona sense sostre que segueix, encara més sol, al carrer Santa Clara?

Mentrestant, els ajuntaments continuen fent reunions diàries per anar adaptant-se a les mesures marcades en àmbit estatal o català - ja hi som!. L'Ajuntament de Girona, va activar ahir el protocol d'actuació en emergència 1 del Pla de Protecció Civil de Girona per a «emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc».

Parcs i jardins tancats

Dins les iniciatives aprovades hi ha el tancament total de tots els parcs i jardins de la ciutat que s'obren i es tanquen diàriament en la franja nocturna: el parc del Migdia, els jardins dels Alemanys, els jardins de John Lennon, els jardins de la Muralla, els jardins de la Devesa i els jardins de la Francesa. A més, anirà reforçant la senyalització, també a través de tanques, per prohibir l'accés a pistes esportives públiques, parcs de salut i parcs infantils. L'autobús urbà ja només funciona al 50%, i s'ha suspès la línia L8, tenint en compte el tancament del campus de Montilivi de la Universitat de Girona, on operava aquesta línia. La Girocleta continua amb el servei normal.

Zones blaves i verdes i mercats

En canvi s'ha suspès el funcionament de la zona blava i verda de Girona, i ja des de dissabte no es posen sancions. La mateixa mesura s'ha activat a Salt, tot i que només per a les zones blaves. A més, a Salt, s'ha eliminat l'obligatorietat de treure el cotxe del carrer un dia al mes concret. Es tracta d'una mesura que se sol fer per netejar bé la calçada.

Pel que fa als mercats, el de la Devesa de Girona se celebra avui, però augmentant la distància entre parades d'alimentació, les úniques que podran ser-hi presents, i complint amb els paràmetres de seguretat. Respecte al Mercat del Lleó, s'han habilitat només dos punts d'entrada per poder controlar-ne l'aforament, i s'han repartit missatges informatius a totes les parades amb les mesures preventives necessàries que s'han de complir. En aquest sentit, l'Ajuntament demana a la ciutadania que faci les compres via telefònica.

D'altra banda, el personal de Serveis Socials de Girona està activat per prestar els serveis necessaris als col·lectius més vulnerables i també a la gent gran, potenciant l'atenció domiciliària, segons l'Ajuntament.

A Salt, també s'han pres mesures respecte dels mercats. Els de dimecres i divendres només es permetrà l'obertura de les parades d'alimentació. Pel que fa al mercat municipal cobert, s'ha establert un sistema per regular l'aforament, fent entrar la gent per grups, i s'han reforçat les mesures d'higiene. Pel que fa al cementiri municipal, estarà tancat al públic i només obrirarà portes per dur a terme enterraments.

Demà (avui per al lector), més. I demà passat...