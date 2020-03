«Aprenem a casa»: el programa que facilita l'aprenentatge durant el confinament

La 2 i el Ministeri d'Educació i Formació Professional posaran en marxa aquest dilluns el programa 'Aprenem a casa' per facilitar l'aprenentatge durant la suspensió de classes pel coronavirus. L'espai està dirigit als alumnes de 6 a 16 anys i tindrà una durada de cinc hores diàries de continguts educatius que s'emetrà en obert a Clan TV i a La 2 de RTVE. Segons un comunicat del ministeri, aquesta programació estarà dirigida als estudiants de famílies socialment més vulnerables i que no tenen recursos per seguit les activitats 'online' que proporciona la majoria de centres educatius. El programa també s'ha dissenyat pels alumnes que viuen en territoris amb més dificultats de connexió a la xarxa.

La ministra d'Educació, Isabel Celaá, ha assegurat que estan "treballant per no deixar a ningú enrere, perquè cap alumne perdi el curs per aquesta situació excepcional que estem vivint". En aquest sentit ha reiterat el seu agraïment a tots els docents i ha recordat a l'alumnat la importància de mantenir durant aquest temps l'hàbit d'estudiar i l'esforç personal.

Segons Celaá aquesta programació ha de ser una "ajuda anímica" pels menors i les seves famílies per tal que tots aprenguin d'aquesta situació. De fet, a més d'incloure continguts relacionats amb les àrees de coneixement, treballarà competències emocionals per millorar la convivència familiar i fer més eficaç i amè el procés educatiu.

Cada bloc temàtic inclourà continguts que reforcin l'activitat física, la lectura, els valors solidaris, l'educació emocional o que estimulin la curiositat, entre altres objectius.