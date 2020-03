Desarticulen a Tordera un grup de lladres que havia robat en un pis de Sant Feliu de Guíxols

Els Mossos d'Esquadra van detenir l'11 de març tres homes com a presumptes autors de tres delictes de robatori amb força interior a domicili, i dos a interior de vehicle i pertinença a grup criminal. El grup criminal havia actuat a Sant Cugat del Vallès, Arenys de Mar, Malgrat de Mar, Granollers i Sant Feliu de Guíxols.

La investigació es va iniciar el 13 de febrer, quan agents de la Unitat d'Investigació de Martorell van observar un vehicle de lloguer a l'interior del qual viatjaven tres homes que per diversos motius van aixecar les sospites dels Mossos. Tot just quan darrerament s'havien produït diversos robatoris en domicilis d'aquesta localitat per petites bateries especialitzades en aquests fets delictius, les quals utilitzaven majoritàriament vehicles de lloguer per dificultar la tasca investigadora policial.

Les indagacions dels investigadors van permetre creuar la investigació amb la ja oberta per la DIC, que ja tenien interès policial en aquests individus, amb nombrosos antecedents per delictes contra el patrimoni al nostre país. Les gestions van relacionar els ocupants del vehicle amb cinc robatoris perpetrats entre finals de febrer i principis de març d'enguany. Concretament un robatori a l'interior d'un domicili a Sant Cugat del Vallès, el 14 de febrer; dos robatoris a l'interior d'un vehicle, un a Granollers el 13 de febrer i un altre a Sant Feliu de Guíxols, el 18 de març. També dos domicilis més, un a Arenys de Mar el 6 de març i un altre a Malgrat de Mar el 7 de març.

Amb els indicis disponibles, els investigadors van considerar prou demostrada l'activitat delictiva continuada dels cinc membres del grup criminal, motiu pel qual van demanar l'entrada i perquisició judicial del pis ocupat a Tordera.

Finalment, l'11 de març van entrar al pis. Durant l'escorcoll es van recollir un total de 48 indicis. Entre aquests destacaven una gran quantitat de joies i objectes de valor presumptament sostrets, amagats en diferents estances del domicili, juntament amb les eines emprades en els robatoris amb força en domicilis i vehicles.

Al domicili els Mossos van detenir tres membres del grup criminal que, una vegada posats a disposició judicial, el jutge en funcions va decretar l'ingrés a presó de tots ells. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.