Com sobreviure al canvi d'horari

Dissabte vinent entrem en el nou horari d'estiu. Quan siguin les dues de la matinada els rellotges s'hauran d'avançar una hora... o sigui que haurem tingut una hora menys de confinament a les nostres llars. El que molta part de la població espera cada any en aquesta època -el dia s'allarga, tenim més llum solar, estem en plena primavera...-aquesta vegada arriba en un moment d'una gran anomalia.

L'esclat primaveral és evident mirant-ho des de la finestra. Habitualment quan entrem en l'horari d'hivern sempre pensem que guanyem una hora, ja sigui per dormir, per sortir o anar de festa o pel que sigui. Pensem que en el cas dels gironins ens agafa en plenes Fires de Sant Narcís i aquestes duren una hora més.

Si alguns experts asseguren que un canvi d'hora sempre suposa un canvi en el nostre organisme que ens pot donar fins i tot angoixa i malestar, mirem-ho ara des de la part més positiva. Tindrem una hora menys de confinament i guanyarem una hora en la lluita per evitar la propagació del virus. Sempre amb la mirada positiva.

És cert que aquest canvi d'horari coincideix en la setmana en què les autoritats sanitàries alerten que arribarà el punt culminant de la malaltia i que moltes persones estaran sotmeses a un major estrès. Des de fa temps, s'assegura també que un simple canvi d'hora afecta a totes les persones, tot i que especialment els més petits i la gent gran. El nostre organisme és prou intel·ligent per detectar una alteració horària, ja que dormirem menys, canviarem algunes rutines horàries o variarem també l'hora dels àpats. Aquests canvis se solen superar i estabilitzar en el decurs de tres o quatre dies com a màxim, tot i que en aquesta ocasió i en ple confinament potser passaran alguns dies més abans no ens hi acostumem. Veurem, això sí, des de la finestra, com els dies s'allarguen cada vegada més fins a arribar al màxim de llum diürna a finals del mes de juliol i principis d'agost.

Un estudi recollit per Acierto.com a partir de les opinions de diversos experts revela que avançar el rellotge ja suposa habitualment canvis en les persones i s'incrementa el risc de patir hipertensió, migranyes i es disparen els accidents laborals. Si a més la població està confinada, els riscos augmenten. A determinades persones el canvi d'horari els comporta una alteració emocional que es tradueix per exemple en un increment de les ganes de menjar. Cal vigilar, ja que aquestes setmanes l'exercici físic i la mobilitat han baixat notablement.

Per aquest motiu, cal prendre algunes mesures perquè aquest canvi d'horari no ens afecti de manera més traumàtica. Per exemple, és recomanable mantenir els mateixos horaris en els nostres àpats i les rutines que portem a la pràctica diàriament. De fet, mantenir les rutines i anar introduint petits canvis és vital per mantenir-nos bé físicament i mentalment durant el confinament.

En aquest sentit, això passa per evitar el consum de substàncies excitants, respectar els nostres horaris, fer-nos un pla diari, fer exercici a casa per mantenir la forma física i mantenir el nostre pes corporal a ratlla, i fins i tot si vivim en parella intentar fer activitats per separar.

I d'altra banda, aquest serà un altre any perdut en la possibilitat d'eliminar el canvi d'hora i mantenir sempre tot l'any l'horari d'estiu. Cada vegada hi ha més veus en aquest sentit però a Europa no s'acaba mai d'afrontar el debat i més quan cada vegada més es qüestiona si realment hi ha un estalvi energètic prou important que justifiqui que s'hagi de canviar l'hora. El canvi d'horari es va adoptar durant la dictadura franquista per equipar-lo al de l'Alemanya de Hitler però el cert és que ens correspondria un altre horari.

En l'estudi fet públic per Acierto.com es posa de manifest que el sector turístic i hoteler es veuria molt beneficiat si tingués més hores de llum a la tarda, ja que això juntament amb el bon temps incrementa la predisposició de la gent a sortir al carrer. I en un altre nivell es considera que també es beneficiaria la conciliació familiar i laboral, ja que moltes empreses aplicarien la jornada intensiva.

De moment, però, mentre no arriben aquests possibles canvis, no s'oblidi aquest dissabte d'avançar l'hora i a les 2 de la matinada posi els seus rellotges a les 3.