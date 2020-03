Assalten de nit l'escola i la llar d'infants de la Jonquera per robar i fer destrosses

La matinada de dijous a divendres 27 de març, la central d'alarmes alertava d'una irrupció en l'Escola Josep Peñuelas del Río de la Jonquera. Poc es devia imaginar el conserge, quan hi va anar, el panorama que va trobar: uns desconeguts havien trencat diferents vidres amb pedres per accedir a l'equipament educatiu. A part de fer destrosses, els vàndals van remenar i desordenar diferents espais. De seguida es va saber que també havien entrat a la llar d'infants i a l'institut.

La directora de l'escola, Dolors Sánchez, s'hi va desplaçar tan bon punt va ser avisada i la seva expressió, en arribar a l'escola, va ser de tristesa, tal com ho manifesta ella mateixa: "Com ho havien deixat tot era trist i decebedor, i el pitjor són els sentiments sense nom que se'm barregen, tenint en compte que, tot això que estem vivint aquests dies, acumulat, és massa gros".

Un repàs general a les instal·lacions va permetre comprovar com les aules d'infantil estaven totes desendreçades, amb els jocs i els materials llançats per tots cantons. Als espais de cicle inicial, van destrossar una finestra per poder entrar i van provocar danys a un moble. A l'aula científica, van trencar una altra finestra, a més de fer malbé un forn i un moble. D'aquesta aula, es van endur dos ordinadors portàtils i dos electrodomèstics de cuina. El recompte de danys inclou destrosses a la porta d'entrada, la que dona accés a l'edifici principal de l'equipament. Aquí, els mestres també han trobat a faltar un altre ordinador portàtil. "Es van passejar per tota l'escola, i ho van tocar tot", ha lamentat la directora de l'Escola Josep Peñuelas del Río.

Segons tots els indicis, abans d'entrar a l'escola, els mateixos lladres van accedir, també causant importants destrosses, a la llar d'infants, i es van apoderar de dues neveres, menjar, paper higiènic i bosses d'escombraries. De menjar, es van endur les sobres d'aniversaris, patates, iogurts, galetes i també olives. De fet, restes de tot aquest menjar se'l van deixar a l'escola d'infantil i primària, fins i tot els pinyols de les olives tirats per terra.

Pel que fa a l'institut, els lladres van arribar a entrar per una finestra, però tot sembla indicar que no es van endur res.

Els fets s'han posat en coneixement, per mitjà d'una denúncia, de les autoritats policials.