El Festival Strenes s'ajorna pel coronavirus del 26 de juny a l'11 de juliol

El Festival Strenes de Girona s'ha ajornat pel coronavirus i se celebrarà del 26 de juny a l'11 de juliol. S'ha aconseguit reprogramar la majoria de concerts en una edició "postquarantena" amb 24 concerts, el 80% dels previstos inicialment.

El director del festival, Xavier Pascual, ha dit aquest dimecres a l'ACN que poder mantenir la majoria del cartell "no ha estat una feina fàcil", ja que s'ha de fer compatible la disponibilitat dels espais de la ciutat de Girona amb les agendes de tots els artistes. Malgrat el "tetris" que han hagut de fer, celebra poder mantenir el 80% dels grups i en especial les cares més visibles.

Fangoria, Oques Grasses, Sopa de Cabra, Mazzoni, Sue o Judith Nederman són alguns dels noms d'un cartell de concerts que se celebraran a la Mercè, les escales de la Catedral, l'Auditori, el Teatre Municipal, la Mirona i la Pujda de Sant Domènec.

En una edició "amb xancletes", la fisonomia del certamen gironí serà diferent però Pascual afirma que no es tracta d'una edició "de butxaca". "No és una edició reduïda, ja que poder mantenir la majoria és un gran triomf i el repte que ens havíem proposat".

El festival farà dissabte una programació especial en streaming en directe pel web del festival per presentar les novetats d'aquesta edició. Durant la presentació que conduirà la periodista Maria Xinxó, es comptarà amb la participació de la majoria dels artistes programats.

Els organitzadors anuncien així que el festival, inicialment previst pel març, se celebrarà i "transformarà Girona en l'epicentre musical de Catalunya" als emplaçaments únics gironins.

Les entrades que ja s'havien comprat continuaran sent vàlides per a les noves dates.

Des de fa tres setmanes tots els festivals han deixat de vendre entrades, però la clau, segons Pascual, és que no hi hagi devolucions. "Esperem començar a capgirar aquesta situació, que la gent torni a confiar en què a mitjans o finals de juny tots estarem fent vida normal", diu el director. Qui vulgui tornar l'entrada està en el seu dret, "però el sosteniment del festival depèn en un 65% de la venda d'entrades". "Si tothom comença a tornar entrades tampoc podrem fer-ho. És un sentit de responsabilitat i un gest per sostenir part de la cultura i del festival. Esperem que així la gent ho entengui", assenyala.