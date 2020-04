Tu ets clau per aturar el virus, queda't a casa!

Quedar-se a casa i no sortir al carrer mentre duri la pandèmia del coronavirus i protegir els sectors de la població com la gent gran és la manera més efectiva d'aturar la propagació d'aquesta malaltia. L'obligat confinament té com a objectiu contribuir a la no saturació d'hospitals i UCIs. Per això és vital quedar-se a casa i evitar qualsevol desplaçament que no sigui imprescindible. Dels 16.800 positius que hi ha a Catalunya, s'han curat més de 4.000 persones. Cada petita acció és important per evitar més víctimes. A Catalunya ja han mort més de 1.600 persones i a les comarques gironines les dades a data d'ahir eren les següents: 1180 afectats, dels quals 97 estan en estat greu i 485 són professionals sanitaris. La xifra de morts s'eleva a 119. Fins ara, s'han donat 251 altes hospitalàries.

Malauradament cada dia ens arriben les xifres de les persones que moren pel Covid-19, un virus que a hores d'ara ja té un impacte en àmbit mundial. Per això cal seguir sumant esforços individuals.



El Departament de Salut de la Generalitat ha posat a disposició dels ciutadans un lloc web per consultar la incidència de casos positius de Covid-19 al territori.



El tancament d'escoles, el tancament d'establiments i empreses no essencials, la paralització de l'activitat, el confinament de la ciutadania a casa i l'anul·lació d'esdeveniments són mesures inèdites per intentar contenir la transmissió del virus.



Consells de salut imprescindibles

Rentar-se les mans, respectar la distància de seguretat a l'hora d'anar a comprar o mantenir-se físicament actius són alguns dels consells de salut que cal seguir durant el confinament. En cas de patir símptomes, és important aïllar-se a la resta de convivents i fer un ús responsable del sistema de salut.





1

Què podem fer per ajudar?

Si necessites més informació sobre què és el Covid-19, com es transmet, consells per al confinament, grups de risc, ús de mascaretes, com desinfectar la casa, els aliments, entre d'altres, consulta el web canalsalut.gencat.cat/coronavirus

Per prevenció, per respectar els malalts, per protegir familiars i amics, per ajudar els professionals sanitaris... tothom té una motivació per quedar-se a casa i aquest és el principal objectiu de les campanyes que s'estan promovent per no sortir al carrer. A Catalunya som 7,5 milions de persones per aturar el coronavirus.



Però enmig d'aquest panorama tan desolador sempre aflora la solidaritat entre les persones. Tots els centres hospitalaris, tant públics com privats, s'han vist desbordats per la manca de material de protecció i de respiradors que s'han convertit en vitals per salvar la vida de les persones infectades pel virus. L'allau de col·laboracions amb les autoritats sanitàries per part de moltes empreses que configuren el teixit empresarial gironí és constant. La llista és llarguíssima i les col·laboracions per fer mascaretes, construir respiradors amb tecnologia 3D o lliurar material mèdic es repeteixen diàriament. El moviment batejat ja a les xarxes com a «coronamakers» no té aturador i qualsevol iniciativa per superar aquesta crisi sanitària és benvinguda.



Algunes empreses han fet passos molt destacats com Metalquímia donant material divers, Laboratoris Hipra d'Amer cedint els seus laboratoris i equips de biotecnologia per fer investigació, Grup Costa-Casademont regalant material de protecció als hospitals i residències de gent gran -ha destinat 800.000 euros a diferents iniciatives-... i no són els únics. Decathlon Girona va fer arribar a l'hospital Trueta 100 màscares «easybreath» que amb un adaptador ·D serveixen de protecció. I des de les institucions gironines el servei Dipsalut de la Diputació de Girona ha fet lliurament de 30.000 mascaretes de protecció per al personal de serveis essencials. També es van entregar 6.500 monos d'alta protecció i 100.000 mascaretes per part de cinc càrnies gironines, concretament Friusa, Grup Batallé, Grup Cañigueral i Euromet Agrofood.

Tot aquest material ha de servir els professionals de la salut per protegir-se de la pandèmia davant la dificultat que hi ha per disposar d'equips de treball. Conscient d'aquesa dificulat Costa Brava Mediterranean Foods-Grup Cañigueral ha donat més de 200.000 guants a l'hospital de Santa Caterina i a la Clínica Girona.

1

1

Agraïment als professionals que estan al peu del canó

N'hi ha molts més. Algunes firmes com Xocolata Torras, Inpanasa o Nestlé han portat diversos obsequis al personal sanitari per fer una mica més «dolça» la seva feina, en moments molt i molt complicats. L'empresa Sísmic d'Olot ha confeccionat bates reutilitzables per al personal mèdic però tampoc cal oblidar l'aportació de molts particulars que des de casa confeccionen. Sens dubte, però, el cas més entranyable és el de. Tot un exemple en majúscules.La xarxa també s'ha encarregat de difondre vídeos per una banda amb consells i instruccions per quedar-nos a casa i d'altres amb escenes que s'ha repartit per tota la geografia gironina de mostres de solidaritat per fer més amena també l'estada a casa. Un exemple són les accions protagonitzades per diferents policies locals de diverses poblacions que van sota els balcons de les cases on hi haamb música, cançons o fent sonar les sirenes dels seus vehicles policials. I els més petits, evidentment, ho agraeixen enmig de cara de sorpresa i incredulitat.Més enllà de quedar-se a casa, la ciutadania està fent esforços per superar aquesta pandèmia i posar en valor la capacitat de cadascú per donar suport a altres persones que ho necessiten, tot respectant les mesures de confinament necessàries.I la solidaritat no se centra únicament a les grans ciutats. Als pobles ja estan més acostumats al cooperativisme i l'ajuda entre les persones. A Cantallops, considerat un dels micropobles de Catalunya, durant aquests dies funciona més que mai l'i per cobrir qualsevol necessitat que hi hagi.Eltambé s'ha mobilitzat per almenys alleugerir el confinament de la gent. El món de la cultura és un dels més perjudicats per la crisi econòmica però ha sabut també trobar la seva sortida oferint entreteniment a la gent a través de visites virtuals als museus o concerts i esdeveniments musicals. Molts artistes a iniciativa particular també han protagonitzat concerts des de casa seva davant la impossibilitat de fer-ho en directe en alguna sala o teatre.Aquests són nomésque diàriament es porten a terme i aporten el seu granet de sorra a la situació.

Els professionals sanitaris són els herois del moment. Metges, infermeres i personal de neteja dels hospitals són imprescindibles perquè la cadena sanitària funcioni en una crisi sanitària com la que vivim. Els aplaudiments de cada vespre als balcons són una mostra de l'agraïment als professionals de la sanitat, com també s'ha de donar les gràcies als treballadors dels serveis bàsics que es mantenen actius: farmacèutics, personal de supermercats, del món agrari, transportistes, policies, bombers, ...



#Gironaacasa

Si vols compartir alguna iniciativa, fer una crida per alguna necessitat o agrair la tasca a algú, des de Diari de Girona et convidem a fer-ho amb el hashtag #Gironaacasa. Junts podrem front al coronavirus. Queda't a casa!

Amb el suport de: